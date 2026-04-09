Mitsubishi представила екстремальний пікап для складного бездоріжжя (фото)
Пікап Mitsubishi L200 2026 отримав нову позашляхову версію Raider. Автомобіль підготували до суворих умов експлуатації.
Новий Mitsubishi L200 Raider презентували в Австралії (там модель відома під назвою Triton) і саме там із травня стартують його продажі. Про це повідомляє сайт Car Expert.
Позашляховий тюнінг Mitsubishi L200 виконали спільно з компанією Premcar. Авто кине виклик Ford Ranger Tremor і Toyota Hilux GR Sport.Важливо
Пікап Mitsubishi Triton Raider можна пізнати за чорною решіткою радіатора, дугами та підніжками. Крім того, встановили додатковий захист днища та особливі 18-дюймові диски із позашляховими шинами Bridgestone Dueler A/T 002 розміром 285/60 R18, для яких знадобилися розширювачі арок.
Салон Mitsubishi L200 2026 фактично не змінився — лише на підголовниках сидінь з'явилися написи Raider. Стандартними також залишилися 2,4-літровий 204-сильний турбодизель, 6-ступінчастий автомат та фірмовий повний привід Super Select 4WD-II.
А от підвіску Mitsubishi L200 доопрацювали — підвищили кліренс на 15 мм (до 237 мм), збільшили робочий хід та встановили нові посилені амортизатори.
