Mitsubishi представила экстремальный пикап для сложного бездорожья (фото)

Пикап Mitsubishi L200 2026 получил новую внедорожную версию Raider. Автомобиль подготовили к суровым условиям эксплуатации.

Новый Mitsubishi L200 Raider презентовали в Австралии (там модель известна под названием Triton) и именно там с мая стартуют его продажи. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Mitsubishi L200 получил внедорожные шины, дуги и подножки Фото: Mitsubishi

Внедорожный тюнинг Mitsubishi L200 выполнили совместно с компанией Premcar. Авто бросит вызов Ford Ranger Tremor и Toyota Hilux GR Sport.

Важно

На украинский рынок выйдет первый рамный пикап Kia с необычным дизайном (фото)

Пикап Mitsubishi Triton Raider можно узнать по черной решетке радиатора, дугам и подножкам. Кроме того, установили дополнительную защиту днища и особые 18-дюймовые диски с внедорожными шинами Bridgestone Dueler A/T 002 размером 285/60 R18, для которых понадобились расширители арок.

Подголовники сидений украшены надписями Raider Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi L200 2026 фактически не изменился — только на подголовниках сидений появились надписи Raider. Стандартными также остались 2,4-литровый 204-сильный турбодизель, 6-ступенчатый автомат и фирменный полный привод Super Select 4WD-II.

Відео дня

Подвеску пикапа усилили Фото: Mitsubishi

А вот подвеску Mitsubishi L200 доработали — повысили клиренс на 15 мм (до 237 мм), увеличили рабочий ход и установили новые усиленные амортизаторы.

Кстати, недавно в Австралии изготовили уникальные внедорожные пикапы Lamborghini Urus.

Также Фокус писал об особом пикапе Peugeot, созданном специально для Украины.