Mitsubishi представила экстремальный пикап для сложного бездорожья (фото)
Пикап Mitsubishi L200 2026 получил новую внедорожную версию Raider. Автомобиль подготовили к суровым условиям эксплуатации.
Новый Mitsubishi L200 Raider презентовали в Австралии (там модель известна под названием Triton) и именно там с мая стартуют его продажи. Об этом сообщает сайт Car Expert.
Внедорожный тюнинг Mitsubishi L200 выполнили совместно с компанией Premcar. Авто бросит вызов Ford Ranger Tremor и Toyota Hilux GR Sport.
Пикап Mitsubishi Triton Raider можно узнать по черной решетке радиатора, дугам и подножкам. Кроме того, установили дополнительную защиту днища и особые 18-дюймовые диски с внедорожными шинами Bridgestone Dueler A/T 002 размером 285/60 R18, для которых понадобились расширители арок.
Салон Mitsubishi L200 2026 фактически не изменился — только на подголовниках сидений появились надписи Raider. Стандартными также остались 2,4-литровый 204-сильный турбодизель, 6-ступенчатый автомат и фирменный полный привод Super Select 4WD-II.
А вот подвеску Mitsubishi L200 доработали — повысили клиренс на 15 мм (до 237 мм), увеличили рабочий ход и установили новые усиленные амортизаторы.
