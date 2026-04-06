Lamborghini для коммерции и бездорожья: представлен экстремальный пикап Urus (фото)

Кроссовер Lamborghini Urus получил нетипичную коммерческую модификацию. Спортивное авто превратили в пикап для серьезного бездорожья.

Пикап Lamborghini Urus презентовали в Австралии — это совместный проект местного представительства бренда и компании Tradie Wraps, которая занимается пленками для авто. О проекте рассказали на ее странице в Instagram.

Над авто работали два года и всего изготовили как минимум два таких пикапа. Оригинальные Lamborghini Urus будут не только шоукарами, но и служебными рабочими авто компании.

Lamborghini Urus

У Lamborghini Urus срезали заднюю часть кузова и установили грузовую платформу с кунгом, в которой будут перевозить инструменты и снаряжение. Получился пикап с удлиненной "полуторной" кабиной. На крыше появились дополнительные багажники

Впрочем, этим не ограничились, ведь пикап Lamborghini Urus подготовили к сложному бездорожью. Ему увеличили клиренс, установили большие внедорожные шины (для них понадобились расширители арок) и металлическую защиту днища. Также добавили усиленные стальные бамперы, лебедку и дополнительную диодную оптику.

Силовой агрегат Lamborghini Urus очевидно не претерпел изменений, то есть авто оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 650 л.с., 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

Стоит отметить, что это не первый пикап Lamborghini, ведь в 80-х выпускали серийно рамную модель LM002 с двигателем V12 от Lamborghini Countach и такие авто даже есть в Украине.

