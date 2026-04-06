Lamborghini для комерції та бездоріжжя: представлено екстремальний пікап Urus (фото)

Кросовер Lamborghini Urus отримав нетипову комерційну модифікацію. Спортивне авто перетворили на пікап для серйозного бездоріжжя.

Пікап Lamborghini Urus презентували в Австралії — це спільний проєкт місцевого представництва бренду та компанії Tradie Wraps, яка займається плівками для авто. Про проєкт розповіли на її сторінці в Instagram.

Над авто працювали два роки і всього виготовили щонайменше два таких пікапи. Оригінальні Lamborghini Urus будуть не лише шоукарами, а й службовими робочими авто компанії.

У Lamborghini Urus зрізали задню частину кузова та встановили вантажну платформу з кунгом, в якій перевозитимуть інструменти та спорядження. Вийшов пікап із подовженою "полуторною" кабіною. На даху з'явилися додаткові багажники

Утім, цим не обмежилися, адже пікап Lamborghini Urus підготували до складного бездоріжжя. Йому збільшили кліренс, встановили великі позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі арок) та металевий захист днища. Також додали посилені сталеві бампери, лебідку та додаткову діодну оптику.

Силовий агрегат Lamborghini Urus очевидно не зазнав змін, тобто авто оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 650 к. с., 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.

Варто відзначити, що це не перший пікап Lamborghini, адже у 80-х випускали серійно рамну модель LM002 із двигуном V12 від Lamborghini Countach і такі авто навіть є в Україні.

Також Фокус розповідав про оригінальний гоночний пікап Isuzu з екстравагантним дизайном.