Ford презентував яскравого конкурента Toyota Prado із потужним дизелем (фото)

Позашляховик Ford Everest отримав оновлену модифікацію Wildtrack з покращеною прохідністю, багатим оснащенням та тяговитим 3,0-літровим турбодизелем.

Новий Ford Everest Wildtrack презентували в Австралії, адже саме там почнуться його продажі. Для місцевого ринку позашляховик випустять лімітованою серією з 1000 авто вартістю 79 990 австралійських доларів ($57 300), а потім він з’явиться і в низці інших країн. Його подробиці розкрили на сайті Ford.

Фото: Ford

Рамний позашляховик створили за аналогією зі спорідненим пікапом Ford Ranger Wildtrack, який невдовзі з’явиться і в Україні (дві моделі збудовані на одній платформі). Він кине виклик Toyota Land Cruiser Prado та майбутньому Mitsubishi Pajero.

Фото: Ford

Новий Ford Everest Wildtrack вирізняється масивними пластиковими бамперами і помаранчевим забарвленням та декором. Авто пропонують із особливими литими дисками діаметром 18 або 20 дюймів та позашляховими шинами.

Легендарний американський скакун: Ford Mustang відзначає день народження (фото)

Салон Ford Everest оздобили шкірою із помаранчевими вставками. Комплектація розширена і включає матричні фари, панорамний дах, камери кругового огляду, електроприводт крісла водія та складання сидінь третього ряду.

Фото: Ford

Позашляховик Ford Ranger Wildtrack комплектують виключно 3,0-літровим турбодизельним V6 на 250 к. с. і 600 Н∙м. Він оснащений 10-ступінчастим автоматом та повним приводом зі знижувальною передачею.



Також Фокус розповідав про відроджений Land Rover Freelander.