До сотни — за секунду: китайский производитель пылесосов создал реактивный суперкар (фото)
Китайский производитель бытовой техники Dreame Terchnology продолжает работы над дебютной линейкой автомобилей. Новая электрическая модель получила твердотельную батарею и реактивные ускорители.
Экспериментальный суперкар Dreame Nebula Next 01 Jet Edition презентовали в Силиконовой долине в США. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Dreame Nebula Next 01 Jet Edition — самая оригинальная модель от компании, которая больше всего известна своими роботами-пылесосами. В отличие от предыдущих электрокаров, она не является копией ни одного автомобиля.
Суперкар является усовершенствованной версией 1900-сильного Dreame Nebula, представленного в начале года на выставке CES в Лас-Вегасе. Он сохраняет обтекаемый дизайн с выраженным "носом", обвесом и антикрылом.
Впрочем, сзади у авто видны два широких сопла — это специальные реактивные ракетные ускорители. Они активируются краткосрочно и позволят стартовать до 100 км/ч всего за 1,9 с. Примечательно, что подобную систему Илон Маск обещает для Tesla Roadster второго поколения.
Кроме того, отмечается, что электромобиль Dreame Nebula Next 01 Jet Edition получит инновационную систему полуавтономного движения и систему drive-by-wire ("управление по проводам") — без механической связи руля и колес.
Кроме того, для суперкара Dreame готовят твердотельную батарею с плотностью энергии 450 Вт∙ч на кг. Запас хода составит примерно 550 км.
