До сотни — за секунду: китайский производитель пылесосов создал реактивный суперкар (фото)

Китайский производитель бытовой техники Dreame Terchnology продолжает работы над дебютной линейкой автомобилей. Новая электрическая модель получила твердотельную батарею и реактивные ускорители.

Экспериментальный суперкар Dreame Nebula Next 01 Jet Edition презентовали в Силиконовой долине в США. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Dreame Nebula Next 01 Jet Edition — самая оригинальная модель от компании, которая больше всего известна своими роботами-пылесосами. В отличие от предыдущих электрокаров, она не является копией ни одного автомобиля.

Авто получило реактивные ускорители Фото: dreame-technology.com

Суперкар является усовершенствованной версией 1900-сильного Dreame Nebula, представленного в начале года на выставке CES в Лас-Вегасе. Он сохраняет обтекаемый дизайн с выраженным "носом", обвесом и антикрылом.

Впрочем, сзади у авто видны два широких сопла — это специальные реактивные ракетные ускорители. Они активируются краткосрочно и позволят стартовать до 100 км/ч всего за 1,9 с. Примечательно, что подобную систему Илон Маск обещает для Tesla Roadster второго поколения.

Седаны, кроссоверы и суперкары: BYD презентовал новую линейку электромобилей (фото)

Кроме того, отмечается, что электромобиль Dreame Nebula Next 01 Jet Edition получит инновационную систему полуавтономного движения и систему drive-by-wire ("управление по проводам") — без механической связи руля и колес.

Разгон до сотни занимает 1,9 с Фото: dreame-technology.com

Кроме того, для суперкара Dreame готовят твердотельную батарею с плотностью энергии 450 Вт∙ч на кг. Запас хода составит примерно 550 км.

Ранее Фокус рассказывал о возрожденном легендарном суперкаре Honda 90-х.

Также мы писали о сверхмощном электромобиле Porsche Cayenne.