До сотні — за секунду: китайський виробник пилососів створив реактивний суперкар (фото)
Китайський виробник побутової техніки Dreame Terchnology продовжує роботи над дебютною лінійкою автомобілів. Нова електрична модель отримала твердотілу батарею та реактивні прискорювачі.
Експериментальний суперкар Dreame Nebula Next 01 Jet Edition презентували в Силіконовій долині у США. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Dreame Nebula Next 01 Jet Edition — найоригінальніша модель від компанії, яка найбільше відома своїми роботами-пилососами. На відміну від попередніх електрокарів, вона не є копією жодного автомобіля.
Суперкар є вдосконаленою версією 1900-сильного Dreame Nebula, представленого на початку року на виставці CES у Лас-Вегасі. Він зберігає обтічний дизайн із вираженим "носом", обвісом та антикрилом.
Утім, ззаду в авто видно два широких сопла — це спеціальні реактивні ракетні прискорювачі. Вони активуються короткостроково і дозволять стартувати до 100 км/год усього за 1,9 с. Примітно, що подібну систему Ілон Маск обіцяє для Tesla Roadster другого покоління.
Крім того, зазначається, що електромобіль Dreame Nebula Next 01 Jet Edition отримає інноваційну систему напівавтономного руху та систему drive-by-wire ("керування по дротах") – без механічного зв’язку керма та коліс.
Крім того, для суперкара Dreame готують твердотілу батарею із густиною енергії 450 Вт∙год на кг. Запас ходу складе приблизно 550 км.
