Седани, кросовери та суперкари: BYD презентував нову лінійку електромобілів (фото)
BYD презентував масштабну експозицію електрокарів на автошоу в Пекіні. Публіці показали великий кросовер, обтічні седани та навіть надпотужні суперкари.
Нові електромобілі BYD презентували під кількома різними брендами. Частина моделей стануть серійними вже найближчим часом, інші поки є концептами і вийдуть на ринок пізніше. Про них розповіли на сайті Autohome.
BYD Sealion 08
Електромобіль BYD Sealion 08 — великий сімейний кросовер завдовжки 5,1 м. Семимісне авто вирізняється гранчастим дизайном, а його комплектація включає пневмопідвіску, керовані задні колеса та систему напівавтономного руху.
Кросовер BYD Sealion 08 отримав повнопривідну 643-сильну установку і здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с. Із великою батареєю на 130 кВт∙год запас ходу складе приблизно 900 км, а швидка зарядка (потужністю 1,5 МВт) займе 9 хвилин. Ціна BYD Sealion 08 складе 300 000 юанів ($44 000).
BYD Atto 3
Електрокросовер BYD Atto 3 другого покоління невдовзі вийде на китайський ринок, а пізніше з'явиться в Європі. Його дизайн тепер гранчастий, як і BYD Sealion 08, а розміри суттєво збільшилися.
Габарити BYD Atto 3 2026:
- довжина — 4665 мм;
- ширина — 1895 мм;
- висота — 1675 мм;
- колісна база — 2770 мм.
У салоні BYD Atto 3 встановили два екрани на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, акустику з 16 динаміками, холодильник, підігрів сидінь і електропривід дверей багажника.
Електромобіль BYD Atto 3 випускатимуть у двох версіях:
- 272 к. с., максимальна швидкість 190 км/год, батарея на 57,5 кВт∙год, запас ходу 540 км;
- 326 к. с., максимальна швидкість 190 км/год, батарея на 68,5 кВт∙год, запас ходу 630 км.
Як і BYD Sealion 08, електрокросовер Atto 3 підтримує швидку зарядку за 9 хвилин.
BYD Denza Z
Denza Z — перший суперкар від преміального підрозділу BYD. Торік презентували купе, а тепер на автошоу в Пекіні дебютував чотиримісний кабріолет. Суперкар Denza Z вирізняється елегантним обтічним дизайном, а його салон оздоблений шкірою та карбоном.
Характеристики Denza Z поки тримають у секреті, проте відомо, що він отримає електричну установку потужністю понад 1000 сил і зможе розганятися до 100 км/год за 2 с. Ціна Denza Z в Європі перевищить 100 000 євро.
BYD Leopard Formula X
Formula X — ще один суперкар BYD. Стрімкий двомісний родстер має довгий капот двері, які піднімаються догори, а ззаду встановили обтікачі та антикрило. Поки що це концепт і дату появи серійної моделі не розкривають.Важливо
BYD Leopard Formula S
Електромобілі Formula S також є концептами, проте з третього кварталу нинішнього року надійдуть у виробництво. Обтічні седан та універсал завдовжки 5 м при колісній базі 3 м стануть першими чисто легковими моделями лінійки BYD Leopard, адже до цього в ній були лише позашляховики та кросовери.
Нові BYD Leopard Formula S отримають тримоторну установку на 1000 сил і стартуватимуть до сотні за 2 с. Запас ходу сягне 1000 км, а швидка зарядка на 97% триватиме 9 хвилин. Також електрокари оснастять активною підвіскою.
