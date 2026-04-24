Седани, кросовери та суперкари: BYD презентував нову лінійку електромобілів (фото)

BYD презентував масштабну експозицію електрокарів на автошоу в Пекіні. Публіці показали великий кросовер, обтічні седани та навіть надпотужні суперкари.

Нові електромобілі BYD презентували під кількома різними брендами. Частина моделей стануть серійними вже найближчим часом, інші поки є концептами і вийдуть на ринок пізніше. Про них розповіли на сайті Autohome.

BYD Sealion 08

BYD Sealion 08 сягає 5,1 м завдовжки Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Sealion 08 — великий сімейний кросовер завдовжки 5,1 м. Семимісне авто вирізняється гранчастим дизайном, а його комплектація включає пневмопідвіску, керовані задні колеса та систему напівавтономного руху.

Запас ходу BYD Sealion 08 становить 900 км Фото: autohome.com.cn

Кросовер BYD Sealion 08 отримав повнопривідну 643-сильну установку і здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с. Із великою батареєю на 130 кВт∙год запас ходу складе приблизно 900 км, а швидка зарядка (потужністю 1,5 МВт) займе 9 хвилин. Ціна BYD Sealion 08 складе 300 000 юанів ($44 000).

Відео дня

Важливо

BYD Atto 3

Електрокросовер BYD Atto 3 другого покоління невдовзі вийде на китайський ринок, а пізніше з'явиться в Європі. Його дизайн тепер гранчастий, як і BYD Sealion 08, а розміри суттєво збільшилися.

BYD Atto 3 другого покоління став більшим і потужнішим Фото: autohome.com.cn

Габарити BYD Atto 3 2026:

довжина — 4665 мм;

ширина — 1895 мм;

висота — 1675 мм;

колісна база — 2770 мм.

Запас ходу BYD Atto 3 зріс до 630 км Фото: autohome.com.cn

У салоні BYD Atto 3 встановили два екрани на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, акустику з 16 динаміками, холодильник, підігрів сидінь і електропривід дверей багажника.

Електромобіль BYD Atto 3 випускатимуть у двох версіях:

272 к. с., максимальна швидкість 190 км/год, батарея на 57,5 кВт∙год, запас ходу 540 км;

326 к. с., максимальна швидкість 190 км/год, батарея на 68,5 кВт∙год, запас ходу 630 км.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: autohome.com.cn

Як і BYD Sealion 08, електрокросовер Atto 3 підтримує швидку зарядку за 9 хвилин.

BYD Denza Z

1000-сильний суперкар Denza Z стартує до сотні за 2 с Фото: autohome.com.cn

Denza Z — перший суперкар від преміального підрозділу BYD. Торік презентували купе, а тепер на автошоу в Пекіні дебютував чотиримісний кабріолет. Суперкар Denza Z вирізняється елегантним обтічним дизайном, а його салон оздоблений шкірою та карбоном.

Салон Denza Z оздоблений шкірою і карбоном Фото: autohome.com.cn

Характеристики Denza Z поки тримають у секреті, проте відомо, що він отримає електричну установку потужністю понад 1000 сил і зможе розганятися до 100 км/год за 2 с. Ціна Denza Z в Європі перевищить 100 000 євро.

BYD Leopard Formula X

Двері BYD Leopard Formula X піднімаються догори Фото: BYD Auto

Formula X — ще один суперкар BYD. Стрімкий двомісний родстер має довгий капот двері, які піднімаються догори, а ззаду встановили обтікачі та антикрило. Поки що це концепт і дату появи серійної моделі не розкривають.

Важливо

BYD Leopard Formula S

BYD Leopard Formula S має запас ходу 1000 км Фото: BYD Auto

Електромобілі Formula S також є концептами, проте з третього кварталу нинішнього року надійдуть у виробництво. Обтічні седан та універсал завдовжки 5 м при колісній базі 3 м стануть першими чисто легковими моделями лінійки BYD Leopard, адже до цього в ній були лише позашляховики та кросовери.

Універсал BYD Leopard Formula S GT Фото: BYD Auto

Нові BYD Leopard Formula S отримають тримоторну установку на 1000 сил і стартуватимуть до сотні за 2 с. Запас ходу сягне 1000 км, а швидка зарядка на 97% триватиме 9 хвилин. Також електрокари оснастять активною підвіскою.

