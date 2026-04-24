Брутальний дизайн і 435 сил: Nissan відроджує недорогий рамний позашляховик (відео)

Nissan Terrano повернеться на ринок. Доступний рамний позашляховик отримає потужну гібридну установку.

Новий Nissan Terrano з'явиться вже в найближчі роки, а поки на автошоу в Пекіні показали його передсерійний концепт. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.

Концепт Nissan Terrano PHEV — середньорозмірний позашляховик із класичним двооб'ємним силуетом та брутальним рубаним дизайном. У нього високий кліренс і короткі звиси кузова, а бампери скошені знизу для збільшення кутів в'їзду та з'їзду. Автомобіль отримав позашляхові шини Mickey Thompson, багажник на дах та додаткову оптику.

Nissan Terrano вирізняється рубаним дизайном Фото: Nissan

Новий Nissan Terrano збудований на рамній платформі пікапа Frontier Pro та отримав його плагін-гібридну установку. 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та пара електромоторів разом розвивають 435 к. с. і 800 Н∙м. Батарея ємністю 32,8 кВт∙год дозволяє проїхати понад 100 км на електротязі, а кобмінована витрата пального становить приблизно 2 л на 100 км.

Nissan Terrano оснащений 435-сильною плагін-гібридною установкою Фото: Nissan

Нагадаємо, що рамний позашляховик Nissan Terrano випускали з 1985 по 2005 рік. Спочатку під цією назвою на європейському ринку продавали Nissan Pathfinder, а в 1993 році презентували недорогий Nissan Terrano II, який випускали в Іспанії.

