Брутальний дизайн і 435 сил: Nissan відроджує недорогий рамний позашляховик (відео)
Nissan Terrano повернеться на ринок. Доступний рамний позашляховик отримає потужну гібридну установку.
Новий Nissan Terrano з'явиться вже в найближчі роки, а поки на автошоу в Пекіні показали його передсерійний концепт. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.
Концепт Nissan Terrano PHEV — середньорозмірний позашляховик із класичним двооб'ємним силуетом та брутальним рубаним дизайном. У нього високий кліренс і короткі звиси кузова, а бампери скошені знизу для збільшення кутів в'їзду та з'їзду. Автомобіль отримав позашляхові шини Mickey Thompson, багажник на дах та додаткову оптику.Важливо
Новий Nissan Terrano збудований на рамній платформі пікапа Frontier Pro та отримав його плагін-гібридну установку. 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та пара електромоторів разом розвивають 435 к. с. і 800 Н∙м. Батарея ємністю 32,8 кВт∙год дозволяє проїхати понад 100 км на електротязі, а кобмінована витрата пального становить приблизно 2 л на 100 км.
Нагадаємо, що рамний позашляховик Nissan Terrano випускали з 1985 по 2005 рік. Спочатку під цією назвою на європейському ринку продавали Nissan Pathfinder, а в 1993 році презентували недорогий Nissan Terrano II, який випускали в Іспанії.
