Брутальный дизайн и 435 сил: Nissan возрождает недорогой рамный внедорожник (видео)
Nissan Terrano вернется на рынок. Доступный рамный внедорожник получит мощную гибридную установку.
Новый Nissan Terrano появится уже в ближайшие годы, а пока на автошоу в Пекине показали его предсерийный концепт. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.
Концепт Nissan Terrano PHEV — среднеразмерный внедорожник с классическим двухобъемным силуэтом и брутальным рубленым дизайном. У него высокий клиренс и короткие свесы кузова, а бамперы скошены снизу для увеличения углов въезда и съезда. Автомобиль получил внедорожные шины Mickey Thompson, багажник на крышу и дополнительную оптику.Важно
Новый Nissan Terrano построен на рамной платформе пикапа Frontier Pro и получил его плагин-гибридную установку. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и пара электромоторов вместе развивают 435 л. с. и 800 Н∙м. Батарея емкостью 32,8 кВт∙ч позволяет проехать более 100 км на электротяге, а кобминированный расход топлива составляет примерно 2 л на 100 км.
Напомним, что рамный внедорожник Nissan Terrano выпускался с 1985 по 2005 год. Сначала под этим названием на европейском рынке продавали Nissan Pathfinder, а в 1993 году презентовали недорогой Nissan Terrano II, который выпускался в Испании.
Кстати, недавно дебютировал компактный городской электромобиль Nissan за $15 500.
Также Фокус писал о семейном электрокроссовере Nissan за $22 000 с запасом хода 650 км.