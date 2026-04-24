Брутальный дизайн и 435 сил: Nissan возрождает недорогой рамный внедорожник (видео)

Nissan Terrano вернется на рынок. Доступный рамный внедорожник получит мощную гибридную установку.

Новый Nissan Terrano появится уже в ближайшие годы, а пока на автошоу в Пекине показали его предсерийный концепт. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Концепт Nissan Terrano PHEV — среднеразмерный внедорожник с классическим двухобъемным силуэтом и брутальным рубленым дизайном. У него высокий клиренс и короткие свесы кузова, а бамперы скошены снизу для увеличения углов въезда и съезда. Автомобиль получил внедорожные шины Mickey Thompson, багажник на крышу и дополнительную оптику.

Nissan Terrano отличается рубленым дизайном Фото: Nissan

Новый Nissan Terrano построен на рамной платформе пикапа Frontier Pro и получил его плагин-гибридную установку. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и пара электромоторов вместе развивают 435 л. с. и 800 Н∙м. Батарея емкостью 32,8 кВт∙ч позволяет проехать более 100 км на электротяге, а кобминированный расход топлива составляет примерно 2 л на 100 км.

Nissan Terrano оснащен 435-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Nissan

Напомним, что рамный внедорожник Nissan Terrano выпускался с 1985 по 2005 год. Сначала под этим названием на европейском рынке продавали Nissan Pathfinder, а в 1993 году презентовали недорогой Nissan Terrano II, который выпускался в Испании.

