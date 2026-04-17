Ціна $15 500 і багата комплектація: дебютував найдешевший електромобіль Nissan (фото)

В Японії презентували новий Nissan Sakura. Компактний бюджетний електрокар створений для міста і непогано оснащений.

Електромобіль Nissan Sakura пройшов модернізацію і його вже почали продавати на японському ринку за ціною від 2 448 600 до 2 998 600 єн ($15 500 — 18 800). Подробиці новинки розкрили на сайті Nissan.

Nissan Sakura сягає лише 3,4 м завдовжки

Nissan Sakura є мініатюрним кей-каром — субкомпактним міським авто завдовжки усього 3,4 м. У нього невеликий високий капот та короткі звиси кузова.

Новий Nissan Sakura пізнається за передньою частиною в дусі старшого брата Leaf, а також зміненими бамперами. Крім того, для авто пропонують двоколірне забарвлення та декор золотистого кольору.

У салоні додали підсклянники та розетки

У салоні Nissan Sakura 2026 залишилися без змін два екрани на передній панелі та сенсорні кнопки, але встановили додаткові підсклянники та розетки. Хетчбек розрахований на чотири особи та має 107-літровий багажник.

Комплектація Nissan Sakura розширена — у базовій версії тепер є безключовий доступ, клімат-контроль та камера заднього вигляду, а в топовому варіанті встановлені камери кругового огляду і паркувальний автопілот.

Бюджетна модель непогано оснащена

Дешевий електромобіль Nissan Sakura зберіг 64-сильний мотор та батарею ємністю 20 кВт∙год. Він здатен розвинути 130 км/год та має запас ходу 180 км. Швидка зарядка на 80% займає 40 хвилин, також є режим повербанка.

До речі, нещодавно на ринок вийшов сімейний електрокросовер Nissan за $22 000 із запасом ходу 650 км.

