Флагман із запасом ходу 1000 км і електрокар для таксі: дебютували нові седани BYD (фото)

Лінійку BYD поповнили дві нові електрифіковані моделі. Седани недорогі та підтримують надшвидку зарядку батареї.

Нові BYD Seal 08 та Lingui e7 презентували в Китаї і невдовзі седани надійдуть у продаж. Моделі займуть нові ринкові ніші. Про них розповідає сайт CarNewsChina.

Електромобіль BYD Linghui e7

Недорогий седан BYD є представником нової лінійки Linghui. Ці моделі створюють, передусім, для служб каршерінгу і таксі, проте вони надійдуть і у вільний продаж фізичним особам. Ціна BYD Linghui e7 становить від 95 800 до 115 800 юанів ($14 000 — 17 000).

BYD Linghui e7 створили для таксі та каршерінгу Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Linghui e7 витриманий у традиційному обтічному стилі марки і має виражений "ніс", розкосі фари та аркоподібний дах. У салоні встановлено два екрани на передній панелі, а в топовій версії є панорамний дах. Утім, для здешевлення автомобіля в базовому варіанті прибрали, наприклад, передні паркувальні сенсори.

Електрокар BYD Linghui e7 коштує від $14 000 Фото: BYD Auto

Габарити BYD Linghui e7 2025:

довжина – 4780 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2820 мм.

Топова версія отримала панорамний дах Фото: BYD Auto

Новий BYD Linghui e7 оснащений 136-сильним електромотором і важить 1499 кг, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год. На вибір пропонують версії із запасом ходу 450, 520 та 550 км. Швидка зарядка батареї на 97% займає 9 хвилин.

Новий BYD Seal 08

Седан BYD Seal 08 є новим флагманом у сімействі Ocean і кине виклик Toyota bZ7. Це великий автомобіль F-класу, який зовні дещо відрізняється від інших моделей марки. У нього більш плавні обводи кузова, а також інакші фари та дверні ручки.

Новий BYD Seal 08 сягає 5,15 м завдовжки Фото: BYD Auto

Розміри BYD Seal 08 2026:

довжина — 5150 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1505 мм;

колісна база — 3030 мм.

Запас ходу електрокара BYD Seal 08 сягне 1000 км Фото: BYD Auto

Новий BYD Seal 08 отримав цифровий щиток приладів та великий поворотний тачскрін, а передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики. Комплектація електрокара включає тризонний клімат-контроль, електропривід сидінь, панорамний дах і систему напівавтономного руху.

Електромобіль BYD Seal 08 запропонують у задньопривідних версіях на 347 і 435 к. с., а також у повнопривідному 644-сильному варіанті. Найпотужніший седан здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 5 с і розвинути 240 км/год.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: BYD Auto

Електрокар BYD отримає літій-залізо-фосфатну батарею, ємність якої поки не розкривають, проте зазначають, що запас ходу сягне приблизно 1000 км. Він підтримуватиме швидку зарядку потужністю 1,5 МВт: у такому режимі додати 400 км можна буде всього за 5 хвилин.

Крім того, запропонують плагін-гібрид BYD Seal 08 DM-i з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 154 к. с. та 272-сильним електромотором. Велика батарея ємністю 45,36 кВт∙год дозволить долати 270-300 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищить 1000 км.

Седан багато оснащений Фото: BYD Auto

За доплату електричний седан отримає активну пневмопідвіску BYD DiSus-A та керовані задні колеса. Ціна BYD Seal 08 складе приблизно 300-350 тис. юанів ($42 000 — 49 000).

Між іншим, на європейський ринок виходить дорогий преміальний електромобіль Denza від BYD потужністю 1140 сил та з запасом ходу понад 1000 км.

