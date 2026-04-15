Флагман із запасом ходу 1000 км і електрокар для таксі: дебютували нові седани BYD (фото)
Лінійку BYD поповнили дві нові електрифіковані моделі. Седани недорогі та підтримують надшвидку зарядку батареї.
Нові BYD Seal 08 та Lingui e7 презентували в Китаї і невдовзі седани надійдуть у продаж. Моделі займуть нові ринкові ніші. Про них розповідає сайт CarNewsChina.
Електромобіль BYD Linghui e7
Недорогий седан BYD є представником нової лінійки Linghui. Ці моделі створюють, передусім, для служб каршерінгу і таксі, проте вони надійдуть і у вільний продаж фізичним особам. Ціна BYD Linghui e7 становить від 95 800 до 115 800 юанів ($14 000 — 17 000).
Електромобіль BYD Linghui e7 витриманий у традиційному обтічному стилі марки і має виражений "ніс", розкосі фари та аркоподібний дах. У салоні встановлено два екрани на передній панелі, а в топовій версії є панорамний дах. Утім, для здешевлення автомобіля в базовому варіанті прибрали, наприклад, передні паркувальні сенсори.
Габарити BYD Linghui e7 2025:
- довжина – 4780 мм;
- ширина – 1900 мм;
- висота – 1530 мм;
- колісна база – 2820 мм.
Новий BYD Linghui e7 оснащений 136-сильним електромотором і важить 1499 кг, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год. На вибір пропонують версії із запасом ходу 450, 520 та 550 км. Швидка зарядка батареї на 97% займає 9 хвилин.
Новий BYD Seal 08
Седан BYD Seal 08 є новим флагманом у сімействі Ocean і кине виклик Toyota bZ7. Це великий автомобіль F-класу, який зовні дещо відрізняється від інших моделей марки. У нього більш плавні обводи кузова, а також інакші фари та дверні ручки.
Розміри BYD Seal 08 2026:
- довжина — 5150 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1505 мм;
- колісна база — 3030 мм.
Новий BYD Seal 08 отримав цифровий щиток приладів та великий поворотний тачскрін, а передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики. Комплектація електрокара включає тризонний клімат-контроль, електропривід сидінь, панорамний дах і систему напівавтономного руху.
Електромобіль BYD Seal 08 запропонують у задньопривідних версіях на 347 і 435 к. с., а також у повнопривідному 644-сильному варіанті. Найпотужніший седан здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 5 с і розвинути 240 км/год.
Електрокар BYD отримає літій-залізо-фосфатну батарею, ємність якої поки не розкривають, проте зазначають, що запас ходу сягне приблизно 1000 км. Він підтримуватиме швидку зарядку потужністю 1,5 МВт: у такому режимі додати 400 км можна буде всього за 5 хвилин.
Крім того, запропонують плагін-гібрид BYD Seal 08 DM-i з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 154 к. с. та 272-сильним електромотором. Велика батарея ємністю 45,36 кВт∙год дозволить долати 270-300 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищить 1000 км.
За доплату електричний седан отримає активну пневмопідвіску BYD DiSus-A та керовані задні колеса. Ціна BYD Seal 08 складе приблизно 300-350 тис. юанів ($42 000 — 49 000).
Між іншим, на європейський ринок виходить дорогий преміальний електромобіль Denza від BYD потужністю 1140 сил та з запасом ходу понад 1000 км.
