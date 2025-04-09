Новий дешевий електромобіль BYD вартістю до $15 000 розсекретили на офіційних фото

Опубліковано перші фото нового BYD e7. Бюджетний електричний седан стане однією з найдоступніших моделей китайської марки.

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Новий BYD e7 буде доступнішою альтернативою моделям Seal 08 та Qin L. Значну частину цих електрокарів продадуть в служби таксі та каршерінгу, тому собівартість авто прагнули зробити якомога нижчою. Ціна BYD e7 не розкривається, але відомо, що вона не перевищуватиме $15 000.

Седан вирізняється обтічним дизайном Фото: BYD Auto

Седан BYD e7 – недорога модель D-класу з простим обтічним дизайном. У нього аркоподібний дах, рельєфні боковини та коротка задня частина. Виражений "ніс" поєднується з розкосими фарами.

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Розміри BYD e7 2025:

довжина – 4780 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1515 мм;

колісна база – 2820 мм;

маса – 1499 кг.

BYD e7 оснастять 136-сильним мотором Фото: BYD Auto

Про те, що у BYD намагалися зекономити, свідчать невеликі 16-дюмові колеса, а також відсутність паркувальних сенсорів чи діодної вставки між ліхтарями. Салон BYD e7 ще не показали.

Зате частково розкрили характеристики BYD e7. Китайський електромобіль отримає 136-сильний мотор і зможе розвивати 150 км/год. Авто оснастять літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю, проте її ємність і запас ходу BYD e7 поки тримають у секреті.

Між іншим, нещодавно презентували 1000-сильні електромобілі BYD із запасом ходу до 700 км.

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