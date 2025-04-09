Новий дешевий електромобіль BYD вартістю до $15 000 розсекретили на офіційних фото
Опубліковано перші фото нового BYD e7. Бюджетний електричний седан стане однією з найдоступніших моделей китайської марки.
Про дешевий електромобіль BYD розповіли на сайті CarNewsChina.
Новий BYD e7 буде доступнішою альтернативою моделям Seal 08 та Qin L. Значну частину цих електрокарів продадуть в служби таксі та каршерінгу, тому собівартість авто прагнули зробити якомога нижчою. Ціна BYD e7 не розкривається, але відомо, що вона не перевищуватиме $15 000.
Седан BYD e7 – недорога модель D-класу з простим обтічним дизайном. У нього аркоподібний дах, рельєфні боковини та коротка задня частина. Виражений "ніс" поєднується з розкосими фарами.Важливо
Розміри BYD e7 2025:
- довжина – 4780 мм;
- ширина – 1900 мм;
- висота – 1515 мм;
- колісна база – 2820 мм;
- маса – 1499 кг.
Про те, що у BYD намагалися зекономити, свідчать невеликі 16-дюмові колеса, а також відсутність паркувальних сенсорів чи діодної вставки між ліхтарями. Салон BYD e7 ще не показали.
Зате частково розкрили характеристики BYD e7. Китайський електромобіль отримає 136-сильний мотор і зможе розвивати 150 км/год. Авто оснастять літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю, проте її ємність і запас ходу BYD e7 поки тримають у секреті.
Між іншим, нещодавно презентували 1000-сильні електромобілі BYD із запасом ходу до 700 км.
Також Фокус писав, що в Україну привезли 965-сильний електрокар від BYD та Mercedes.