Новый дешевый электромобиль BYD стоимостью до $15 000 рассекретили на официальных фото

Опубликованы первые фото нового BYD e7. Бюджетный электрический седан станет одной из самых доступных моделей китайской марки.

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Новый BYD e7 будет более доступной альтернативой моделям Seal 08 и Qin L. Значительную часть этих электрокаров продадут в службы такси и каршеринга, поэтому себестоимость авто стремились сделать как можно ниже. Цена BYD e7 не раскрывается, но известно, что она не будет превышать $15 000.

Седан отличается обтекаемым дизайном Фото: BYD Auto

Седан BYD e7 — недорогая модель D-класса с простым обтекаемым дизайном. У него аркообразная крыша, рельефные боковины и короткая задняя часть. Выраженный "нос" сочетается с раскосыми фарами.

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Цена $13 750 и запас хода 520 км: презентован недорогой электромобиль BYD (фото)

Размеры BYD e7 2025:

длина — 4780 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1499 кг.

BYD e7 оснастят 136-сильным мотором Фото: BYD Auto

О том, что в BYD пытались сэкономить, свидетельствуют небольшие 16-дюймовые колеса, а также отсутствие парковочных сенсоров или диодной вставки между фонарями. Салон BYD e7 еще не показали.

Зато частично раскрыли характеристики BYD e7. Китайский электромобиль получит 136-сильный мотор и сможет развивать 150 км/ч. Авто оснастят литий-железо-фосфатной (LFP) батареей, однако ее емкость и запас хода BYD e7 пока держат в секрете.

Между прочим, недавно презентовали 1000-сильные электромобили BYD с запасом хода до 700 км.

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