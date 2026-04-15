Флагман с запасом хода 1000 км и электрокар для такси: дебютировали новые седаны BYD (фото)

Линейку BYD пополнили две новые электрифицированные модели. Седаны недорогие и поддерживают сверхбыструю зарядку батареи.

Новые BYD Seal 08 и Lingui e7 презентовали в Китае и вскоре седаны поступят в продажу. Модели займут новые рыночные ниши. О них рассказывает сайт CarNewsChina.

Электромобиль BYD Linghui e7

Недорогой седан BYD является представителем новой линейки Linghui. Эти модели создаются, в первую очередь, для служб каршеринга и такси, однако они поступят и в свободную продажу физическим лицам. Цена BYD Linghui e7 составляет от 95 800 до 115 800 юаней ($14 000 — 17 000).

BYD Linghui e7 создали для такси и каршеринга Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Linghui e7 выдержан в традиционном обтекаемом стиле марки и имеет выраженный "нос", раскосые фары и аркообразную крышу. В салоне установлены два экрана на передней панели, а в топовой версии есть панорамная крыша. Впрочем, для удешевления автомобиля в базовом варианте убрали, например, передние парковочные сенсоры.

Электрокар BYD Linghui e7 стоит от $14 000 Фото: BYD Auto

Габариты BYD Linghui e7 2025:

длина — 4780 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1530 мм;

колесная база — 2820 мм.

Топовая версия получила панорамную крышу Фото: BYD Auto

Новый BYD Linghui e7 оснащен 136-сильным электромотором и весит 1499 кг, а его максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. На выбор предлагаются версии с запасом хода 450, 520 и 550 км. Быстрая зарядка батареи на 97% занимает 9 минут.

Новый BYD Seal 08

Седан BYD Seal 08 является новым флагманом в семействе Ocean и бросит вызов Toyota bZ7. Это большой автомобиль F-класса, который внешне несколько отличается от других моделей марки. У него более плавные обводы кузова, а также иные фары и дверные ручки.

Новый BYD Seal 08 достигает 5,15 м в длину Фото: BYD Auto

Размеры BYD Seal 08 2026:

длина — 5150 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 3030 мм.

Запас хода электрокара BYD Seal 08 достигнет 1000 км Фото: BYD Auto

Новый BYD Seal 08 получил цифровой щиток приборов и большой поворотный тачскрин, а передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Для задних пассажиров установили раскладные столики. Комплектация электрокара включает трехзонный климат-контроль, электропривод сидений, панорамную крышу и систему полуавтономного движения.

Электромобиль BYD Seal 08 предложат в заднеприводных версиях на 347 и 435 л. с., а также в полноприводном 644-сильном варианте. Самый мощный седан способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 5 с и развить 240 км/ч.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: BYD Auto

Электрокар BYD получит литий-железо-фосфатную батарею, емкость которой пока не раскрывают, однако отмечается, что запас хода достигнет примерно 1000 км. Он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 1,5 МВт: в таком режиме добавить 400 км можно будет всего за 5 минут.

Кроме того, предложат плагин-гибрид BYD Seal 08 DM-i с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 154 л. с. и 272-сильным электромотором. Большая батарея емкостью 45,36 кВт∙ч позволит преодолевать 270-300 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге превысит 1000 км.

Седан богато оснащен Фото: BYD Auto

За доплату электрический седан получит активную пневмоподвеску BYD DiSus-A и управляемые задние колеса. Цена BYD Seal 08 составит примерно 300-350 тыс. юаней ($42 000 — 49 000).

