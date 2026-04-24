Понад 1100 сил і 2,5 с до сотні: представлено новий Porsche Cayenne Coupe (фото, відео)

Електромобіль Porsche Cayenne отримав спортивнішу версію Coupe. Купе-кросовер доступний у версіях потужністю до 1156 сил із запасом ходу понад 600 км.

Новий Porsche Cayenne Coupe Electric дебютував на автошоу в Пекіні та вже доступний до замовлення. Авто випускатимуть паралельно з бензиновим Porsche Cayenne Coupe. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Porsche.

Кросовер Porsche Cayenne Coupe Electric зберігає знайомий дизайн стандартної моделі із вираженим "носом" та продовгуватими матричними фарами, проте має стрімкіший силует із аркоподібним дахом. Крім того, ззаду встановили висувний спойлер. Аеродинамічний коефіцієнт знижено до 0,23.

Компонування салону Porsche Cayenne з трьома екранами на передній панелі не зазнало змін. Купе-кросовер пропонують у версіях на 4 або 5 місць, а об'єм його багажника складає 534-1347 л, також є 90-літровий відсік спереду.

Porsche Cayenne Coupe оснастили висувним спойлером Фото: Porsche

Комплектацію Porsche Cayenne Coupe поповнив панорамний дах, а за доплату пропонують новий пакет Lightweight Sport, який включає карбонові дах і декор, а також 22-дюймові диски.

Електромобіль Porsche Cayenne Coupe зі старту доступний у трьох повнопривідних версіях:

Cayenne — 442 к. с., 4,8 с до 100 км/год, максималка 230 км/год;

Cayenne S — 544 к. с., 3,8 с до 100 км/год, максималка 250 км/год;

Cayenne Turbo — 1156 к. с., 2,5 с до 100 км/год, максималка 260 км/год.

Аеродинамічний коефіцієнт знижено до 0,23 Фото: Porsche

Кросовер Porsche Cayenne Coupe здатен буксирувати 3,5-тонний причіп. Він отримав адаптивну пневмопідвіску, а за доплату доступні активні стабілізатори та керовані задні колеса.

У GT3 знесло дах: представлено найекстремальніший кабріолет Porsche (фото, відео)

Батарея на 113 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 600 км (точні дані з'являться пізніше). Завдяки 800-вольтній архітектурі швидка (потужністю 400 кВт) зарядка на 80% займає 16 хвилин. Крім того, новий Porsche Cayenne Coupe підтримує бездротову зарядку.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Porsche

Перші авто доставлять покупцям улітку. Ціна Porsche Cayenne Coupe в Європі стартує з 109 000 євро, а топовий варіант Turbo коштує від 168 500 євро.

Раніше Фокус розповідав, що у виробництво надійшов новий електрокросовер Volvo із запасом ходу понад 800 км.

Також ми писали про преміальний електрифікований кросовер Buick за $23 000.