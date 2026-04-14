У GT3 знесло дах: представлено найекстремальніший кабріолет Porsche (фото, відео)

Трековий спорткар Porsche 911 GT3 уперше в історії отримав версію в кузові кабріолет. Він здатен розігнатися до сотні за 3,9 с та розвинути 313 км/год.

Новий Porsche 911 GT3 S/C (саме так назвали кабріолет) невдовзі надійде у продаж та коштуватиме щонайменше $300 000. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Porsche.

За основу для кабріолета взяли купе Porsche 911 GT3 Touring, яке не має гігантського антикрила. GT3 S/C зберігає і обвіс, і збільшені повітрозабірники, і магнієві колеса діаметром 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду.

Кабріолет здатен розвинути 313 км/год

М'який дах складається за 12 секунд на швидкості до 50 км/год та доповнений висувним дефлектором. Кабріолет Porsche 911 GT3 важить 1497 кг, тобто на 77 кг важчий за купе.

Двомісний салон Porsche 911 GT3 S/C оздобили шкірою та карбоном. На вибір пропонують два варіанти спортивних крісел. Також доступний пакет Sreet Style з особливим забарвленням та картатим візерунком на сидіннях.

Як і всі Porsche 911 GT3, варіант S/C отримав високооборотну атмосферну опозитну шістку об'ємом 4,0 л, яка розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв та працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 313 км/год.

Новий Porsche 911 GT3 S/C оснащений адаптивними амортизаторами та керованими задніми колесами. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Між іншим, Rolls-Royce презентував розкішний електричний кабріолет за $9,5 мільйона.

