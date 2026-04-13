Син знайшов занедбаний батьківський Porsche і повернув його до життя через 30 років (відео)
Рідкісний Porsche 911 Turbo 1989 року отримав нове життя після 30 років простою в гаражі. Спортивне авто знайшли випадково.
Американець Грей виявив Porsche 911 Turbo Flachbau свого батька після років пошуків. Тепер раритетне авто відновлюють, про що розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.
Грей розповів, що його батько купив новий Porsche 911 Turbo 1989 року, причому обрав кабріолет у дуже рідкісному виконанні Flachbau – із висувними фарами. Таких авто вручну зібрали всього 948 і переважна більшість із них були купе, а не кабріолетами.
Американець пригадує, як у дитинстві катався на цьому авто. Утім після смерті його батька в середині 90-х Porsche 911 Turbo Flachbau пропав.
Грей довго розшукував авто і вже втратив надію, поки випадково не виявив його серед мотлоху в гаражі одного з будинків, які належали його батькові. Як особняк, так і авто виявилися занедбаними.
Кабріолет Porsche 911 Turbo був покритий шаром пилу і бруду. Коли його відмили, то виявилося, що лакофарбове покриття місцями пошкоджене, а в салоні розірвана шкіра на сидіннях. До того ж, в авто не рідна 3,3-літрова турбошістка на 286 сил, а атмосферний двигун.
Тепер Porsche 911 Turbo Flachbau відреставрують, адже для Грея це не лише цінний колекційний раритет, а й пам’ять про батька.
