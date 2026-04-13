Сын нашел заброшенный отцовский Porsche и вернул его к жизни спустя 30 лет (видео)

Редкий Porsche 911 Turbo 1989 года получил новую жизнь после 30 лет простоя в гараже. Спортивное авто нашли случайно.

Американец Грей обнаружил Porsche 911 Turbo Flachbau своего отца после лет поисков. Теперь раритетное авто восстанавливают, о чем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Грей рассказал, что его отец купил новый Porsche 911 Turbo 1989 года, причем выбрал кабриолет в очень редком исполнении Flachbau — с выдвижными фарами. Таких авто вручную собрали всего 948 и подавляющее большинство из них были купе, а не кабриолетами.

Спорткар стоял заброшенным в гараже Фото: скриншот / YouTube

Американец вспоминает, как в детстве катался на этом авто. Впрочем, после смерти его отца в середине 90-х Porsche 911 Turbo Flachbau пропал.

Важно

Грей долго разыскивал авто и уже потерял надежду, пока случайно не обнаружил его среди хлама в гараже одного из домов, принадлежавших его отцу. Как особняк, так и авто оказались заброшенными.

Відео дня

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет Porsche 911 Turbo был покрыт слоем пыли и грязи. Когда его отмыли, то оказалось, что лакокрасочное покрытие местами повреждено, а в салоне разорвана кожа на сиденьях. К тому же, в авто не родная 3,3-литровая турбошестерня на 286 сил, а атмосферный двигатель.

Спорткар пройдет реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Теперь Porsche 911 Turbo Flachbau отреставрируют, ведь для Грея это не только ценный коллекционный раритет, но и память об отце.

