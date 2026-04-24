Более 1100 сил и 2,5 с до сотни: представлен новый Porsche Cayenne Coupe (фото, видео)

Электромобиль Porsche Cayenne получил более спортивную версию Coupe. Купе-кроссовер доступен в версиях мощностью до 1156 сил с запасом хода более 600 км.

Новый Porsche Cayenne Coupe Electric дебютировал на автошоу в Пекине и уже доступен к заказу. Авто будут выпускать параллельно с бензиновым Porsche Cayenne Coupe. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.

Кроссовер Porsche Cayenne Coupe Electric сохраняет знакомый дизайн стандартной модели с выраженным "носом" и продолговатыми матричными фарами, однако имеет более стремительный силуэт с аркообразной крышей. Кроме того, сзади установили выдвижной спойлер. Аэродинамический коэффициент снижен до 0,23.

Компоновка салона Porsche Cayenne с тремя экранами на передней панели не претерпела изменений. Купе-кроссовер предлагают в версиях на 4 или 5 мест, а объем его багажника составляет 534-1347 л, также есть 90-литровый отсек спереди.

Porsche Cayenne Coupe оснастили выдвижным спойлером Фото: Porsche

Комплектацию Porsche Cayenne Coupe пополнила панорамная крыша, а за доплату предлагают новый пакет Lightweight Sport, который включает карбоновые крышу и декор, а также 22-дюймовые диски.

Электромобиль Porsche Cayenne Coupe со старта доступен в трех полноприводных версиях:

Cayenne — 442 л.с., 4,8 с до 100 км/ч, максималка 230 км/ч;

Cayenne S — 544 л. с., 3,8 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч;

Cayenne Turbo — 1156 л. с., 2,5 с до 100 км/ч, максималка 260 км/ч.

Аэродинамический коэффициент снижен до 0,23 Фото: Porsche

Кроссовер Porsche Cayenne Coupe способен буксировать 3,5-тонный прицеп. Он получил адаптивную пневмоподвеску, а за доплату доступны активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Батарея на 113 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 600 км (точные данные появятся позже). Благодаря 800-вольтовой архитектуре быстрая (мощностью 400 кВт) зарядка на 80% занимает 16 минут. Кроме того, новый Porsche Cayenne Coupe поддерживает беспроводную зарядку.

На передней панели установлены три экрана Фото: Porsche

Первые авто доставят покупателям летом. Цена Porsche Cayenne Coupe в Европе стартует со 109 000 евро, а топовый вариант Turbo стоит от 168 500 евро.

