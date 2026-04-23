General Motors выпустили электрифицированный аналог BMW X3 за $23 000 (фото)
Представлен новый Buick Electra E7. Премиальный семейный кроссовер богато оснащен и получил мощные электрифицированные установки.
Кроссовер Buick Electra E7 покажут публике завтра, 24 апреля, на автосалоне в Пекине. Подробности авто раскрыли на официальном сайте General Motors.
Среднеразмерный семейный кроссовер пополнил линейку Buick Electra, которая состоит из электрифицированных моделей. Он отличается элегантным дизайном с выраженным "носом" и двухуровневой передней оптикой. По размерам авто похоже на BMW X3 или Audi Q5.
Размеры Buick Electra E7:
- длина — 4850 мм;
- ширина — 1910 мм;
- высота — 1676 мм;
- колесная база — 2850 мм.
В салоне Buick Electra E7 установили узкий цифровой щиток приборов и центральный 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 650-1789 л.
Все кресла имеют подогрев и вентиляция, а передние сиденья получили электропривод и массаж. Топовая комплектация включает два люка, парковочный автопилот, холодильник монитор для задних пассажиров.Важно
Новый Buick Electra E7 предлагают в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором на 318 и 375 л. с. Более мощный вариант стартует до сотни за 7 с и развивает 210 км/ч. Также кроссовер получил адаптивные амортизаторы с функцией сканирования дороги.
Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч дает возможность проехать 235 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1630 км.
Кстати, недавно дебютировал электрифицированный премиальный кроссовер от Chery с авиационными тормозами.
Также Фокус писал, что в Киеве засветился редкий заряженный седан Buick.