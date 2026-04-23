General Motors выпустили электрифицированный аналог BMW X3 за $23 000 (фото)

Представлен новый Buick Electra E7. Премиальный семейный кроссовер богато оснащен и получил мощные электрифицированные установки.

Кроссовер Buick Electra E7 покажут публике завтра, 24 апреля, на автосалоне в Пекине. Подробности авто раскрыли на официальном сайте General Motors.

Среднеразмерный семейный кроссовер пополнил линейку Buick Electra, которая состоит из электрифицированных моделей. Он отличается элегантным дизайном с выраженным "носом" и двухуровневой передней оптикой. По размерам авто похоже на BMW X3 или Audi Q5.

Авто доступно в версиях на 318 и 375 сил Фото: General Motors

Размеры Buick Electra E7:

длина — 4850 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1676 мм;

колесная база — 2850 мм.

В салоне Buick Electra E7 установили узкий цифровой щиток приборов и центральный 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 650-1789 л.

Buick Electra E7 достаточно богато оснащен Фото: General Motors

Все кресла имеют подогрев и вентиляция, а передние сиденья получили электропривод и массаж. Топовая комплектация включает два люка, парковочный автопилот, холодильник монитор для задних пассажиров.

На рынок выходит электромобиль от General Motors за $8500 с запасом хода 400 км (фото)

Новый Buick Electra E7 предлагают в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором на 318 и 375 л. с. Более мощный вариант стартует до сотни за 7 с и развивает 210 км/ч. Также кроссовер получил адаптивные амортизаторы с функцией сканирования дороги.

Кроссовер способен преодолеть 235 км на электротяге Фото: General Motors

Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч дает возможность проехать 235 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1630 км.

Кстати, недавно дебютировал электрифицированный премиальный кроссовер от Chery с авиационными тормозами.

Также Фокус писал, что в Киеве засветился редкий заряженный седан Buick.