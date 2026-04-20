Запас хода до 1520 км и авиационные тормоза: Chery показала люксовый электрокроссовер (фото)

В Китае презентовали новый Exeed EX7. Электрифицированный премиальный кроссовер от Chery получил инновационные тормоза и доступен в версиях мощностью до 513 сил.

Новый Exeed EX7 поступает в продажу в Китае по цене от 199 900 до 263 900 юаней ($29 300 — 38 700), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер является модернизированной версией Exeed Exlantix ET. Внешне он отличается измененной оптикой и бамперами.

Exeed EX7 выпускают в электрических и плагин-гибридных версиях Фото: autohome.com.cn

Габариты Exeed EX7 2026:

длина — 4988 мм;

ширина — 1975 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 3000 мм.

Салон Exeed EX7 претерпел более существенные изменения — установили новый руль, иной цифровой щиток приборов и гигантский 30-дюймовый тачскрин. Комплектация включает электропакет, пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и систему полуавтономного вождения.

В салоне установили огромный тачскрин Фото: autohome.com.cn

Силовые установки также новые. Электромобиль Exeed EX7 предлагают в заднеприводном 313-сильном и полноприводном 480-сильном вариантах. Более мощная версия стартует до сотни за 4,7 с. На выбор доступны батареи емкостью 77 и 100 кВт∙ч, а запас хода составляет от 600 до 726 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 11,5 минут.

Вариант с бензиновым генератором Exeed EX7 EREV выпускают в заднеприводной версии на 309 л. с. и полноприводной 513-сильной. Большая батарея на 41,1 кВт∙ч позволяет проехать 225-245 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1520 км.

Премиальный кроссовер богато оснащен Фото: autohome.com.cn

"Фишкой" Exeed EX7 является авиационная тормозная система с технологией brake by wire ("торможение по проводам"). Она не имеет механической связи между педалью и тормозами, что обеспечивает значительно более быстрые реакции.

