Запас хода до 1520 км и авиационные тормоза: Chery показала люксовый электрокроссовер (фото)
В Китае презентовали новый Exeed EX7. Электрифицированный премиальный кроссовер от Chery получил инновационные тормоза и доступен в версиях мощностью до 513 сил.
Новый Exeed EX7 поступает в продажу в Китае по цене от 199 900 до 263 900 юаней ($29 300 — 38 700), а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер является модернизированной версией Exeed Exlantix ET. Внешне он отличается измененной оптикой и бамперами.
Габариты Exeed EX7 2026:
- длина — 4988 мм;
- ширина — 1975 мм;
- высота — 1710 мм;
- колесная база — 3000 мм.
Салон Exeed EX7 претерпел более существенные изменения — установили новый руль, иной цифровой щиток приборов и гигантский 30-дюймовый тачскрин. Комплектация включает электропакет, пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и систему полуавтономного вождения.
Силовые установки также новые. Электромобиль Exeed EX7 предлагают в заднеприводном 313-сильном и полноприводном 480-сильном вариантах. Более мощная версия стартует до сотни за 4,7 с. На выбор доступны батареи емкостью 77 и 100 кВт∙ч, а запас хода составляет от 600 до 726 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 11,5 минут.Важно
Вариант с бензиновым генератором Exeed EX7 EREV выпускают в заднеприводной версии на 309 л. с. и полноприводной 513-сильной. Большая батарея на 41,1 кВт∙ч позволяет проехать 225-245 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1520 км.
"Фишкой" Exeed EX7 является авиационная тормозная система с технологией brake by wire ("торможение по проводам"). Она не имеет механической связи между педалью и тормозами, что обеспечивает значительно более быстрые реакции.
