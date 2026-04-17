Chery представила недорогой рамный пикап в стиле Ford Ranger (фото)

Chery расширяет свою линейку недорогих рамных пикапов. Новый Rely R08 Pro богато оснащен и получил тяговитый турбодизель.

Пикап Chery Rely R8 Pro через неделю дебютирует на автошоу в Пекине, а позже модель начнут поставлять на экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Chery Rely R8 Pro оснащен 163-сильным турбодизелем

В основе Rely R8 Pro лежит пикап Chery Himla, который продается и в Украине. От него новичок отличается внешне передней частью в духе Ford Ranger с широкой решеткой радиатора и крупными фарами. Среди заводского оборудования — внедорожные шины, подножки и шноркель для форсирования водных преград.

Компоновка салона Chery Himla с узким цифровым щитком приборов и 15,6-дюймовым тачскрином осталась без изменений. Не изменились и руль и рычаг КПП, но установлены новые переключатели и вентиляционные дефлекторы.

Базовая комплектация Chery Rely R8 Pro включает бесключевой доступ, парктроник, круиз-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света. В более дорогой версии есть отделка кожзамом и электропривод сиденья водителя.

Пикап получил большой тачскрин

2,3-литровый турбодизель Chery Himla на 163 л.с. и 420 Н∙м также не изменился и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнили понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 230 мм, угол въезда — 34°, а съезда — 29°.

