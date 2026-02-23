Недорогой пикап Chery оказался клоном Ford Bronco с необычной силовой установкой (фото)

Chery расширяет линейку рамных пикапов. В Австралии презентовали новую модель KP31 с довольно нетипичной конструкцией.

Новый Chery KP31 формально является концептом, однако до конца 2026 года на рынок выйдет серийная модель, причем она будет ориентирована на экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пикап получит дизельную плагин-гибридную установку Фото: Chery

Среднеразмерный пикап Chery KP31 будет выпускаться в плагин-гибридных версиях. Он станет более доступной альтернативой Ford Ranger PHEV, хотя несколько больше по размерам.

Габариты Chery KP31 2026:

длина — 5610 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1925 мм.

Фото: Chery

Chery KP31 отличается брутальным дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и раздутыми колесными арками. Передняя часть с широкой решеткой радиатора и большими круглыми фарами выполнена в стилистике Ford Bronco. Концепт получил набор аксессуаров — 17-дюймовые внедорожные шины, подножки, шноркель для форсирования бродов и крепления для разнообразного снаряжения.

Салон Chery KP31 не показали, держат в секрете и большинство его характеристик. Впрочем, заявлено, что пикап дебютирует с нетипичной плагин-гибридной установкой с 2,5-литровым турбодизелем и электромоторами, а бензиновый гибрид выведут на рынок в 2027 году.

Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг. Фото: Chery

Обе версии Chery KP31 будут иметь грузоподъемность 1000 кг и смогут буксировать 3,5-тонный прицеп. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками трех дифференциалов.

Между прочим, недавно дебютировал первый электрический пикап Chery за $18 300.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электропикапе Ford за $30 000.