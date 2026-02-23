Недорогий пікап Chery виявився клоном Ford Bronco з незвичною силовою установкою (фото)

Chery розширяє лінійку рамних пікапів. В Австралії презентували нову модель KP31 із доволі нетиповою конструкцією.

Новий Chery KP31 формально є концептом, проте до кінця 2026 року на ринок вийде серійна модель, причому вона буде орієнтована на експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Пікап отримає дизельну плагін-гібридну установку Фото: Chery

Середньорозмірний пікап Chery KP31 випускатимуть у плагін-гібридних версіях. Він стане доступнішою альтернативою Ford Ranger PHEV, хоча дещо більший за розмірами.

Габарити Chery KP31 2026:

довжина — 5610 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1925 мм.

Фото: Chery

Chery KP31 вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, масивними бамперами та роздутими колісними арками. Передня частина із широкою решіткою радіатора та великими круглими фарами виконана в стилістиці Ford Bronco. Концепт отримав набір аксесуарів — 17-дюймові позашляхові шини, підніжки, шноркель для форсування бродів та кріплення для різноманітного спорядження.

Салон Chery KP31 не показали, тримають у секреті й більшість його характеристик. Утім, заявлено, що пікап дебютує із нетиповою плагін-гібридною установкою з 2,5-літровим турбодизелем та електромоторами, а бензиновий гібрид виведуть на ринок у 2027 році.

Вантажопідйомність пікапа становить 1000 кг Фото: Chery

Обидві версії Chery KP31 матимуть вантажопідйомність 1000 кг та зможуть буксирувати 3,5-тонний причіп. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями трьох диференціалів.

Між іншим, нещодавно дебютував перший електричний пікап Chery за $18 300.

Також Фокус розповідав про новий доступний електропікап Ford за $30 000.