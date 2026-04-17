Chery представила недорогий рамний пікап у стилі Ford Ranger (фото)

Chery розширює свою лінійку недорогих рамних пікапів. Новий Rely R08 Pro багато оснащений та отримав тяговитий турбодизель.

Пікап Chery Rely R8 Pro за тиждень дебютує на автошоу в Пекіні, а пізніше модель почнуть постачати на експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Chery Rely R8 Pro оснащений 163-сильним турбодизель Фото: Chery

В основі Rely R8 Pro лежить пікап Chery Himla, який продається і в Україні. Від нього новачок відрізняється зовні передньою частиною в дусі Ford Ranger із широкою решіткою радіатора та крупними фарами. Серед заводського обладнання — позашляхові шини, підніжки та шноркель для форсування водних перешкод.

Компонування салону Chery Himla із вузьким цифровим щитком приладів і 15,6-дюймовим тачскріном залишилося без змін. Не змінилися і кермо та важіль КПП, але встановлені нові перемикачі та вентиляційні дефлектори.

Базова комплектація Chery Rely R8 Pro включає безключовий доступ, парктронік, круїз-контроль, камери кругового огляду, датчики дощу та світла. У дорожчій версії є оздоблення шкірзамом та електропривід сидіння водія.

Пікап отримав великий тачскрін Фото: Chery

2,3-літровий турбодизель Chery Himla на 163 к. с. та 420 Н∙м також не змінився і працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнили знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Кліренс становить 230 мм, кут в'їзду — 34°, а з'їзду — 29°.

