Запас ходу до 1520 км і авіаційні гальма: Chery показала люксовий електрокросовер (фото)

У Китаї презентували новий Exeed EX7. Електрифікований преміальний кросовер від Chery отримав інноваційні гальма та доступний у версіях потужністю до 513 сил.

Новий Exeed EX7 надходить у продаж в Китаї за ціною від 199 900 до 263 900 юанів ($29 300 – 38 700), а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер є модернізованою версією Exeed Exlantix ET. Зовні він відрізняється зміненими оптикою і бамперами.

Exeed EX7 випускають в електричних та плагін-гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

Габарити Exeed EX7 2026:

довжина — 4988 мм;

ширина — 1975 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3000 мм.

Салон Exeed EX7 зазнав суттєвіших змін – встановили нове кермо, інакший цифровий щиток приладів та гігантський 30-дюймовий тачскрін. Комплектація включає електропакет, пневмопідвіску, адаптивні амортизатори та систему напівавтономного водіння.

У салоні встановили величезний тачскрін Фото: autohome.com.cn

Силові установки також нові. Електромобіль Exeed EX7 пропонують у задньопривідному 313-сильному та повнопривідному 480-сильному варіантах. Потужніша версія стартує до сотні за 4,7 с. На вибір доступні батареї ємністю 77 і 100 кВт∙год, а запас ходу складає від 600 до 726 км. Швидка зарядка на 80% займає 11,5 хвилин.

Варіант із бензиновим генератором Exeed EX7 EREV випускають у задньопривідній версії на 309 к. с. та повнопривідній 513-сильній. Велика батарея на 41,1 кВт∙год дозволяє проїхати 225-245 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1520 км.

Преміальний кросовер багато оснащений Фото: autohome.com.cn

"Фішкою" Exeed EX7 є авіаційна гальмівна система з технологією brake by wire ("гальмування по дротах"). Вона не має механічного зв’язку між педаллю та гальмами, що забезпечує значно швидші реакції.

До речі, нещодавно на ринок вийшов новий доступний електромобіль Chery QQ.

