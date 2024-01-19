Chery випустили преміальний електрокросовер із запасом ходу 760 км (фото)

Новий Exeed Exlantix ET — великий п'ятимісний електрокросовер преміумкласу. Модель запропонують у версіях потужністю від 252 до 562 к. с.

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Chery розширюють преміальну електричну лінійку Exeed Exlantix. До седана ES приєднався кросовер ET. Його виробництво вже почалося в Китаї і незабаром він вийде на ринок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Exeed Exlantix ET надійшов у виробництво Фото: CarNewsChina

Продажі Exeed Exlantix ET на батьківщині почнуться в першому кварталі. До кінця року планують налагодити експорт моделі.

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Новий Exeed Exlantix ET — флагманський електрокросовер від Chery. Кросовер стане більш доступним (приблизно від $35 000) аналогом BMW iX. Автомобіль досить великий, але при цьому п'ятимісний — третього ряду у нього немає.

Великий кросовер є п'ятимісним Фото: autohome.com.cn

Розміри Exeed Exlantix ET 2024:

довжина — 4955 мм;

ширина — 1975 мм;

висота — 1698 мм;

колісна база — 3000 мм.

Кермо електрокара приплюснуте зверху і знизу Фото: autohome.com.cn

У кросовера обтічний дизайн із тоненькою діодною оптикою. У салоні встановлено приплюснуте кермо, тоненький віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Комплектація включає пневмопідвіску і систему напівавтономного водіння.

Кросовер продаватимуть за межами Китаю Фото: CarNewsChina

Новий Chery Exeed Exlantix ET отримає 800-вольтні силові установки зі швидкою зарядкою. Його запропонують у чотирьох різних модифікаціях:

задній привід, 252 к. с., батарея на 66 кВт∙год, запас ходу 550 км;

задній привід, 252 к. с., батарея на 80 кВт∙год, запас ходу 650 км;

задній привід, 313 к. с., батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 760 км;

повний привід, 562 к. с., батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 655 км.

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