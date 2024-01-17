Недорога розкіш: презентовано надпотужний сімейний кросовер від Geely і Volvo (фото)

Новий Lynk & Co 09 EM-P — п'ятиметровий преміальний кросовер із трьома рядами сидінь і багатою комплектацією. Авто оснастили 555-сильною гібридною установкою.

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У Китаї представили новий Lynk & Co 09 EM-P. Флагманський кросовер від преміального підрозділу Geely пройшов модернізацію і вже надійшов у продаж на батьківщині за ціною від 307 800 до 347 800 юанів ($42 800 — 48 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Оновлена модель практично не змінилася зовні і впізнається за зміненою решіткою радіатора. Як відомо, кросовер Lynk & Co 09 побудований на платформі Volvo XC90, проте більший за побратима.

Кросовер отримав 555-сильну гібридну установку Фото: Geely

Розміри Lynk & Co 09 EM-P:

довжина — 5042 мм;

ширина — 1977 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2984 мм.

У салоні з'явився 15,4-дюймовий тачскрін Фото: Geely

Салон Lynk & Co 09 зазнав більш суттєвих змін. Великий кросовер отримав збільшений 15,4-дюймовий тачскрін, що дозволив відмовитися від кнопок клімату. Окремий екран з'явився і у переднього пасажира, причому він встановлений у сонцезахисному козирку.

У сонцезахисному козирку переднього пасажира з'явився дисплей Фото: Geely

Китайський кросовер запропонований у версіях на 6 і 7 місць, причому крісла перших двох рядів отримали електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж. Оснащення багате для авто цієї цінової категорії: шкіряний салон, трьохзонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, паркувальний автопілот, система напівавтономного водіння.

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Новий Lynk & Co 09 EM-P дебютував у топовій плагін-гібридній версії. Віддачу силової установки від Volvo збільшили: 2,0-літрова турбочетвірка і три електромотори сумарно розвивають 555 к. с. і 844 Нм. Розгін до 100 км/год займає менше 6 с.

Кросовер доступний у версіях на 6 і 7 місць Фото: Geely

Гібриду збільшили акумуляторну батарею, і тепер він може проїхати 160 км на електротязі. Повного бака бензину вистачає ще на 940 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві з'явився потужний і недорогий електрокросовер від Geely і Volvo.

Також ми писали про новий семимісний кросовер Volkswagen.