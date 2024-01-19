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Авто

Chery выпустили премиальный электрокроссовер с запасом хода 760 км (фото)

Exeed Exlantix ET, Exeed Exlantix, Chery Exeed
Фото: autohome.com.cn | Exeed Exlantix ET — премиальные пятиместный электрокроссовер

Новый Exeed Exlantix ET — большой пятиместный электрокроссовер премиум-класса. Модель предложат в версиях мощностью от 252 до 562 л. с.

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Chery расширяют премиальную электрическую линейку Exeed Exlantix. К седану ES присоединился кроссовер ET. Его производство уже началось в Китае и вскоре он выйдет на рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Exeed Exlantix, Exeed Exlantix ET, Chery Exeed Fullscreen
Exeed Exlantix ET поступил в производство
Фото: CarNewsChina

Продажи Exeed Exlantix ET на родине начнутся в первом квартале. До конца года планируют наладить экспорт модели.

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Новый Exeed Exlantix ET – флагманский электрокроссовер от Chery. Кроссовер станет более доступным (примерно от $35 000) аналогом BMW iX. Автомобиль достаточно большой, но при этом пятиместный – третьего ряда у него нет.

Exeed Exlantix, Exeed Exlantix ET, Chery Exeed Fullscreen
Большой кроссовер является пятиместным
Фото: autohome.com.cn

Размеры Exeed Exlantix ET 2024:

  • длина – 4955 мм;
  • ширина – 1975 мм;
  • высота – 1698 мм;
  • колесная база – 3000 мм.
Салон Exeed Exlantix, Exeed Exlantix ET, Chery Exeed Fullscreen
Руль электрокара приплюснут сверху и снизу
Фото: autohome.com.cn

У кроссовера обтекаемый дизайн с тоненькой диодной оптикой. В салоне установлены приплюснутый руль, тоненький виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация включает пневмоподвеску и систему полуавтономного вождения.

Exeed Exlantix, Exeed Exlantix ET, Chery Exeed Fullscreen
Кроссовер будут продавать за пределами Китая
Фото: CarNewsChina

Новый Chery Exeed Exlantix ET получит 800-вольтные силовые установки с быстрой зарядкой. Его предложат в четырех разных модификациях:

  • задний привод, 252 л. с., батарея на 66 кВт∙ч, запас хода 550 км;
  • задний привод, 252 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 650 км;
  • задний привод, 313 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 760 км;
  • полный привод, 562 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 655 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появится недорогой кроссовер от Chery.

Также мы писали про недорогие электрокроссоверы Honda.