Chery выпустили премиальный электрокроссовер с запасом хода 760 км (фото)

Новый Exeed Exlantix ET — большой пятиместный электрокроссовер премиум-класса. Модель предложат в версиях мощностью от 252 до 562 л. с.

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Chery расширяют премиальную электрическую линейку Exeed Exlantix. К седану ES присоединился кроссовер ET. Его производство уже началось в Китае и вскоре он выйдет на рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Exeed Exlantix ET поступил в производство Фото: CarNewsChina

Продажи Exeed Exlantix ET на родине начнутся в первом квартале. До конца года планируют наладить экспорт модели.

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Новый Exeed Exlantix ET – флагманский электрокроссовер от Chery. Кроссовер станет более доступным (примерно от $35 000) аналогом BMW iX. Автомобиль достаточно большой, но при этом пятиместный – третьего ряда у него нет.

Большой кроссовер является пятиместным Фото: autohome.com.cn

Размеры Exeed Exlantix ET 2024:

длина – 4955 мм;

ширина – 1975 мм;

высота – 1698 мм;

колесная база – 3000 мм.

Руль электрокара приплюснут сверху и снизу Фото: autohome.com.cn

У кроссовера обтекаемый дизайн с тоненькой диодной оптикой. В салоне установлены приплюснутый руль, тоненький виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация включает пневмоподвеску и систему полуавтономного вождения.

Кроссовер будут продавать за пределами Китая Фото: CarNewsChina

Новый Chery Exeed Exlantix ET получит 800-вольтные силовые установки с быстрой зарядкой. Его предложат в четырех разных модификациях:

задний привод, 252 л. с., батарея на 66 кВт∙ч, запас хода 550 км;

задний привод, 252 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 650 км;

задний привод, 313 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 760 км;

полный привод, 562 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 655 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появится недорогой кроссовер от Chery.

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