Новый флагман: Chery презентовали конкурента Tesla Model S с запасом хода 900 км (фото)
Электромобиль Exeed Exlantix ES — большой седан Е-класса с продуманной аэродинамикой. Модель предложат в версиях с задним и полным приводом мощностью до 480 сил.
На автошоу в Катаре презентовали новый Exeed Exlantix ES. Седан станет флагманом в электрической линейке Chery. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Exeed Exlantix ES – экспортная версия модели Sterra ES. Он должен появиться на европейском рынке, ведь бренд Exeed вскоре должен появиться в ЕС. В Китае электрокар стоит от 225 800 до 339 800 юаней ($31 600 – 47 550), но в других странах он будет гораздо дороже.
Новый Exeed Exlantix ES – обтекаемый седан Е-класса размером с Tesla Model S. У него вытянутый силуэт с выраженным "носом" и тоненькими фарами. Также Exlantix ES имеет низкий (0,205) коэффициент аэродинамики.
Габариты Exeed Exlantix ES:
- длина — 4945 мм;
- ширина — 1978 мм;
- высота — 1480 мм;
- колесная база — 3000 мм.
В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, а сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Оснащение включает систему полуавтономного вождения, пневмоподвеску и акустику с 23 динамиками.
Новый Chery Exeed Exlantix ES предложат в пяти разных модификациях:
- RWD 550 – задний привод, 252 л. с., батарея на 60,5 кВт∙ч, запас хода 550 км;
- RWD 605 – задний привод, 252 л. с., батарея на 66,5 кВт∙ч, запас хода 605 км;
- RWD 720 – задний привод, 313 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 720 км;
- RWD 905 – задний привод, 313 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 905 км;
- 4WD 650 – полный привод, 480 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 650 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится и недорогой кроссовер Chery Jaecoo 7.
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