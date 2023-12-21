На европейский рынок выйдет недорогой кроссовер от Chery с богатым оснащением (фото)

Jaecoo 7 — 4,5-метровый компактный кроссовер Chery с выразительным дизайном. На европейском рынке модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.

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Концерн Chery планирует расширить свою европейскую линейку. К модели Omoda 5, которая уже продается в ряде стран ЕС, присоединится новый Jaecoo 7. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Chery

Кроссовер Jaecoo 7 появится в Евросоюзе и Великобритании в 2024 году. К слову, это экспортное название модели, а в Китае она известна как Chery Tansuo 06 и стоит от 140 000 юаней ($18 000).

Новый Jaecoo 7 — 4,5-метровый кроссовер с выразительным дизайном. У него высокий капот и выдвижные дверные ручки. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами.

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В салоне Jaecoo 7 установлены узкий виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 14,8 дюйма. Оснащение включает проекцию на лобовое стекло, функцию распознавания лица, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем активной безопасности.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: DongCheDi

На выбор предложат 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л. с. и 154-сильную гибридную установку, позволяющую проехать около 100 км в электрическом режиме. Jaecoo 7 будет доступен с передним и полным приводом.

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