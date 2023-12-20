Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)

Кроссовер Geely Okavango стал агрессивнее на вид и современнее внутри. Семиместная модель оснащена 218-сильным турбомотором от Volvo.

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Презентован новый Geely Okavango 2024. Экспортный вариант модели Haoyue L прошел фейслифтинг и выходит на глобальный рынок. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер Geely Okavango – большая семейная модель с тремя рядами кресел. На первом этапе он появится в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Затем география модели может быть расширена. Цена Geely Okavango стартует с $25 900.

Кроссовер оснащен 218-сильным турбомотором Volvo Фото: Geely

Новый Geely Okavango стал агрессивнее на вид. У него огромная решетка радиатора, узкие светодиодные фары и расширенные колесные арки. На данный момент это самый крупный кроссовер Geely.

Размеры Geely Okavango 2023:

длина – 4860 мм;

ширина – 1910 мм;

высота – 1770 мм;

колесная база – 2825 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Geely

Салон Geely Okavango обшит искусственной кожей. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Модель предложена только в семиместной версии.

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Базовая комплектация Geely Okavango включает климат-контроль, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Топовая версия получила электроприводы кресел и двери багажника, вентиляцию сидений и панорамную крышу.

Модель является семиместной Фото: Geely

Китайский кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором Volvo на 218 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у авто только передний.

Ранее Фокус рассказывал, что двигатели Volvo получил и новый Geely Atlas.

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