Автопилот и запас хода 870 км: дебютировал недорогой электрокар от Geely и Volvo (фото)
Электромобиль Zeekr 007 бросит вызов Tesla Model 3. Недорогой седан D-класса предложат в версиях мощностью 415 и 636 сил.
В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Zeekr 007. Электрический седан поступает в продажу по цене от 229 900 юаней ($31 730). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Zeekr 007 – четвертая модель от нового бренда Geely и Volvo. Основным ее конкурентом станет седан Tesla Model 3.
Новый Zeekr 007 отличается элегантным обтекаемым дизайном с покатой крышей и тоненькими светодиодными фарами. Дверные ручки выполнены выдвижными.
Габариты Zeekr 007 2024:
- длина – 4865 мм;
- ширина – 1900 мм;
- высота – 1450 мм;
- колесная база – 2928 мм.
В салоне установлены небольшой виртуальный щиток приборов и огромный 15,5-дюймовый тачскрин. Данные проецируются на лобовое стекло. Среди опций есть акустика с 21 динамиками и автопилот.
Электромобиль предложен в заднеприводной 415-сильной и полноприводной 636-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 и 2,84 с, соответственно.
На выбор предложены версии с запасом хода 688 и 870 км. Емкость батарей не разглашают, но известно, что 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку – пополнить запас хода на 610 км можно всего за 15 минут.
Между прочим, автомобили Zeekr уже есть в Украине — недавно к нам привезли мощный электрический минивэн.
Также Фокус рассказывал про сверхмощный 1300-сильный Zeekr.