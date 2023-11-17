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Авто

Автопілот і запас ходу 870 км: дебютував недорогий електрокар від Geely та Volvo (фото)

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Фото: CarNewsChina | Zeekr 007 електричний седан D-класу

Електромобіль Zeekr 007 кине виклик Tesla Model 3. Недорогий седан D-класу запропонують у версіях потужністю 415 і 636 сил.

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У Китаї на автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Zeekr 007. Електричний седан надходить у продаж за ціною від 229 900 юанів ($31 730). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Zeekr 007 — четверта модель від нового бренду Geely та Volvo. Основним її конкурентом стане седан Tesla Model 3.

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Запас ходу електрокара сягає 870 км
Фото: CarNewsChina

Новий Zeekr 007 вирізняється елегантним обтічним дизайном із похилим дахом і тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки виконані висувними.

Габарити Zeekr 007 2024:

  • довжина — 4865 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • висота — 1450 мм;
  • колісна база — 2928 мм.
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У салоні встановлено великий тачскрин
Фото: CarNewsChina

У салоні встановлено невеликий віртуальний щиток приладів і величезний 15,5-дюймовий тачскрин. Дані проєктуються на лобове скло. Серед опцій є акустика з 21 динаміками й автопілот.

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Електромобіль запропоновано в задньопривідній 415-сильній і повнопривідній 636-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає 5,4 і 2,84 с відповідно.

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Ціна електрокара стартує з $31 730
Фото: CarNewsChina

На вибір запропоновано версії із запасом ходу 688 і 870 км. Ємність батарей не розголошують, але відомо, що 800-вольтна архітектура дає змогу надшвидко заряджатися — поповнити запас ходу на 610 км можна всього за 15 хвилин.

Автомобілі Zeekr уже є в Україні — нещодавно до нас привезли потужний електричний мінівен.

Також Фокус розповідав про надпотужний 1300-сильний Zeekr.