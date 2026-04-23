General Motors випустили електрифікований аналог BMW X3 за $23 000 (фото)

Представлено новий Buick Electra E7. Преміальний сімейний кросовер багато оснащений та отримав потужні електрифіковані установки.

Кросовер Buick Electra E7 покажуть публіці завтра, 24 квітня, на автосалоні в Пекіні. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті General Motors.

Середньорозмірний сімейний кросовер поповнив лінійку Buick Electra, яка складається з електрифікованих моделей. Він вирізняється елегантним дизайном із вираженим "носом" і дворівневою передньою оптикою. За розмірами авто подібне до BMW X3 чи Audi Q5.

Авто доступне у версіях на 318 і 375 сил

Розміри Buick Electra E7:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1910 мм;

висота – 1676 мм;

колісна база – 2850 мм.

У салоні Buick Electra E7 встановили вузький цифровий щиток приладів та центральний 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою консоллю. Об’єм багажника становить 650-1789 л.

Buick Electra E7 досить багато оснащений

Усі крісла мають підігрів і вентиляція, а передні сидіння отримали електропривід і масаж. Топова комплектація включає два люки, паркувальний автопілот, холодильник монітор для задніх пасажирів.

Новий Buick Electra E7 пропонують у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором на 318 і 375 к. с. Потужніший варіант стартує до сотні за 7 с і розвиває 210 км/год. Також кросовер отримав адаптивні амортизатори з функцією сканування дороги.

Кросовер здатен подолати 235 км на електротязі

Батарея ємністю 32,6 кВт∙год дає можливість проїхати 235 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1630 км.

