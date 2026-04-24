Седаны, кроссоверы и суперкары: BYD презентовал новую линейку электромобилей (фото)

BYD презентовал масштабную экспозицию электрокаров на автошоу в Пекине. Публике показали большой кроссовер, обтекаемые седаны и даже сверхмощные суперкары.

Новые электромобили BYD презентовали под несколькими разными брендами. Часть моделей станут серийными уже в ближайшее время, другие пока являются концептами и выйдут на рынок позже. О них рассказали на сайте Autohome.

BYD Sealion 08

BYD Sealion 08 достигает 5,1 м в длину Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Sealion 08 — большой семейный кроссовер длиной 5,1 м. Семиместное авто отличается граненым дизайном, а его комплектация включает пневмоподвеску, управляемые задние колеса и систему полуавтономного движения.

Запас хода BYD Sealion 08 составляет 900 км. Фото: autohome.com.cn

Кроссовер BYD Sealion 08 получил полноприводную 643-сильную установку и способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с. С большой батареей на 130 кВт∙ч запас хода составит примерно 900 км, а быстрая зарядка (мощностью 1,5 МВт) займет 9 минут. Цена BYD Sealion 08 составит 300 000 юаней ($44 000).

BYD Atto 3

Электрокроссовер BYD Atto 3 второго поколения вскоре выйдет на китайский рынок, а позже появится в Европе. Его дизайн теперь граненый, как и BYD Sealion 08, а размеры существенно увеличились.

BYD Atto 3 второго поколения стал больше и мощнее Фото: autohome.com.cn

Габариты BYD Atto 3 2026:

длина — 4665 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1675 мм;

колесная база — 2770 мм.

Запас хода BYD Atto 3 вырос до 630 км Фото: autohome.com.cn

В салоне BYD Atto 3 установили два экрана на передней панели, также есть проекция на лобовое стекло. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, акустику с 16 динамиками, холодильник, подогрев сидений и электропривод двери багажника.

Электромобиль BYD Atto 3 будут выпускать в двух версиях:

272 л. с., максимальная скорость 190 км/ч, батарея на 57,5 кВт∙ч, запас хода 540 км;

326 л. с., максимальная скорость 190 км/ч, батарея на 68,5 кВт∙ч, запас хода 630 км.

На передней панели установлены два экрана Фото: autohome.com.cn

Как и BYD Sealion 08, электрокроссовер Atto 3 поддерживает быструю зарядку за 9 минут.

BYD Denza Z

1000-сильный суперкар Denza Z стартует до сотни за 2 с Фото: autohome.com.cn

Denza Z — первый суперкар от премиального подразделения BYD. В прошлом году презентовали купе, а теперь на автошоу в Пекине дебютировал четырехместный кабриолет. Суперкар Denza Z отличается элегантным обтекаемым дизайном, а его салон отделан кожей и карбоном.

Салон Denza Z отделан кожей и карбоном Фото: autohome.com.cn

Характеристики Denza Z пока держат в секрете, однако известно, что он получит электрическую установку мощностью более 1000 сил и сможет разгоняться до 100 км/ч за 2 с. Цена Denza Z в Европе превысит 100 000 евро.

BYD Leopard Formula X

Двери BYD Leopard Formula X поднимаются вверх Фото: BYD Auto

Formula X — еще один суперкар BYD. Стремительный двухместный родстер имеет длинный капот двери, которые поднимаются вверх, а сзади установили обтекатели и антикрыло. Пока что это концепт и дату появления серийной модели не раскрывают.

BYD Leopard Formula S

BYD Leopard Formula S имеет запас хода 1000 км Фото: BYD Auto

Электромобили Formula S также являются концептами, однако с третьего квартала нынешнего года поступят в производство. Обтекаемые седан и универсал длиной 5 м при колесной базе 3 м станут первыми чисто легковыми моделями линейки BYD Leopard, ведь до этого в ней были только внедорожники и кроссоверы.

Универсал BYD Leopard Formula S GT Фото: BYD Auto

Новые BYD Leopard Formula S получат трехмоторную установку на 1000 сил и будут стартовать до сотни за 2 с. Запас хода достигнет 1000 км, а быстрая зарядка на 97% займет 9 минут. Также электрокары оснастят активной подвеской.

