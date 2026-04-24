Седаны, кроссоверы и суперкары: BYD презентовал новую линейку электромобилей (фото)
BYD презентовал масштабную экспозицию электрокаров на автошоу в Пекине. Публике показали большой кроссовер, обтекаемые седаны и даже сверхмощные суперкары.
Новые электромобили BYD презентовали под несколькими разными брендами. Часть моделей станут серийными уже в ближайшее время, другие пока являются концептами и выйдут на рынок позже. О них рассказали на сайте Autohome.
BYD Sealion 08
Электромобиль BYD Sealion 08 — большой семейный кроссовер длиной 5,1 м. Семиместное авто отличается граненым дизайном, а его комплектация включает пневмоподвеску, управляемые задние колеса и систему полуавтономного движения.
Кроссовер BYD Sealion 08 получил полноприводную 643-сильную установку и способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с. С большой батареей на 130 кВт∙ч запас хода составит примерно 900 км, а быстрая зарядка (мощностью 1,5 МВт) займет 9 минут. Цена BYD Sealion 08 составит 300 000 юаней ($44 000).
BYD Atto 3
Электрокроссовер BYD Atto 3 второго поколения вскоре выйдет на китайский рынок, а позже появится в Европе. Его дизайн теперь граненый, как и BYD Sealion 08, а размеры существенно увеличились.
Габариты BYD Atto 3 2026:
- длина — 4665 мм;
- ширина — 1895 мм;
- высота — 1675 мм;
- колесная база — 2770 мм.
В салоне BYD Atto 3 установили два экрана на передней панели, также есть проекция на лобовое стекло. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, акустику с 16 динамиками, холодильник, подогрев сидений и электропривод двери багажника.
Электромобиль BYD Atto 3 будут выпускать в двух версиях:
- 272 л. с., максимальная скорость 190 км/ч, батарея на 57,5 кВт∙ч, запас хода 540 км;
- 326 л. с., максимальная скорость 190 км/ч, батарея на 68,5 кВт∙ч, запас хода 630 км.
Как и BYD Sealion 08, электрокроссовер Atto 3 поддерживает быструю зарядку за 9 минут.
BYD Denza Z
Denza Z — первый суперкар от премиального подразделения BYD. В прошлом году презентовали купе, а теперь на автошоу в Пекине дебютировал четырехместный кабриолет. Суперкар Denza Z отличается элегантным обтекаемым дизайном, а его салон отделан кожей и карбоном.
Характеристики Denza Z пока держат в секрете, однако известно, что он получит электрическую установку мощностью более 1000 сил и сможет разгоняться до 100 км/ч за 2 с. Цена Denza Z в Европе превысит 100 000 евро.
BYD Leopard Formula X
Formula X — еще один суперкар BYD. Стремительный двухместный родстер имеет длинный капот двери, которые поднимаются вверх, а сзади установили обтекатели и антикрыло. Пока что это концепт и дату появления серийной модели не раскрывают.Важно
BYD Leopard Formula S
Электромобили Formula S также являются концептами, однако с третьего квартала нынешнего года поступят в производство. Обтекаемые седан и универсал длиной 5 м при колесной базе 3 м станут первыми чисто легковыми моделями линейки BYD Leopard, ведь до этого в ней были только внедорожники и кроссоверы.
Новые BYD Leopard Formula S получат трехмоторную установку на 1000 сил и будут стартовать до сотни за 2 с. Запас хода достигнет 1000 км, а быстрая зарядка на 97% займет 9 минут. Также электрокары оснастят активной подвеской.
