BYD показал мощный электрифицированный кроссовер за $14 000 с богатой комплектацией (фото)
Появились первые официальные фото BYD Sealion 05 второго поколения. Недорогой семейный кроссовер с богатым оснащением предложат в электрифицированных версиях мощностью до 326 сил.
Новый BYD Sealion 05 презентуют 20 апреля и вскоре он поступит в продажу в Китае, а его экспорт начнется позже. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер является младшим братом BYD Sealion 07 и похож на него внешне. У него такой же дизайн передней части с раскосыми фарами, соединенными диодной полосой. Толстые задние стойки крыши имеют небольшой угол наклона.
Размеры BYD Sealion 05:
- длина — 4620 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 1630 мм;
- колесная база — 2770 мм.
В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Комплектация включает панорамную крышу, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений. За доплату доступны активная подвеска и система полуавтономного движения.
Первым в продажу поступает плагин-гибрид BYD Sealion 05 DM-i с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 101 л. с. и 163-сильным электромотором. На выбор предложат батареи емкостью 26,6 и 34,3 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет, соответственно, 220 и 305 км. Цена BYD Sealion 05 DM-i составляет от 96 000 до 126 000 юаней ($14 000 — 18 500).
Позже появится электромобиль BYD Sealion 05, который будет выпускаться в модификациях мощностью 272 и 326 сил.
