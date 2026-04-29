2200 сил і максималка понад 350 км/год: дебютував найшвидший Ford Mustang в історії (відео)

Ford Mustang отримав екстремальну модифікацію Cobra Jet 2200. Надпотужний спорткар здатен подолати четверть милі з місця за рекордні 6,8 с.

Новий Ford Mustang Cobra Jet 2200 — найпотужніший і найшвидший варіант моделі за всю її 62-річну історію. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

Спорткар Ford Mustang Cobra Jet 2200 створений спеціально для професійного драгрейсингу. Цифровий індекс у назві вказує на потужність у 2200 сил. Піковий крутний момент складає 1828 Н∙м.

Спорткар отримав карбоновий кузов і величезне антикрило Фото: Ford

Примітно, що такого приголомшливого результату добилися не завдяки тюнінгу бензинового V8. Новий Ford Mustang Cobra Jet 2200 отримав двомоторну електричну установку. Також спеціального для нього розробили 5-ступінчасту автоматичну КПП і встановили гальмівні парашути.

Відео дня

Ford Mustang отримав 2200-сильну електричну установку Фото: Ford

Важливо

Легендарний заряджений Ford Mustang 70-х повертають у виробництво (фото, відео)

Авто зовні нагадує купе Ford Mustang 2026, проте має повністю новий кузов із карбону з великим антикрилом ззаду та трубчасте шасі. Спорткар максимально полегшили і він важить 1500 кг — на 450 кг менше, аніж попередній електромобіль Ford Mustang Cobra Jet 1800 2023 року. Для кращого розподілу ваги встановили кілька невеликих батарей.

В основі авто лежить трубчасте шасі Фото: Ford

У Ford зазначили, що новий Mustang Cobra Jet 2200 здатен подолати 402 м (1/4 милі) з місця усього за 6,76 с, розвинувши на фініші 357 км/год. На змаганнях із драгрейсінгу NHRA у місті Шарлотт він фактично підтвердив заявлені цифри — проїжджав четверть милі за 6,81-6,87 с, що є новим світовим рекордом серед усіх електромобілів.

Раніше Фокус розповідав про яскравого конкурента Toyota Land Cruiser Prado від Ford із тяговитим турбодизелем.

Також ми писали, що виробник пилососів створив суперкар із реактивними двигунами, який стартує до сотні за 0,9 с.