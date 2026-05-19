Коллекционный Ford Mustang 70-х попал в ДТП прямо во время продажи на аукционе (видео)

Курьезным ДТП отметился аукцион ретроавто Mecum в США. Один из лотов разбили прямо в зале во время торгов.

В ДТП пострадало коллекционное купе Ford Mustang 1970 года, которое теперь нуждается в ремонте. Об этом сообщает сайт Autoevoultion.

Инцидент имел место во время масштабного аукциона Mecum в Индианаполисе. Винтажный Ford Mustang Mach I как раз выезжал на демонстрационный стенд в зале, где автомобили стоят во время торгов.

Свидетели сообщают, что авто резко набрало скорость с пробуксовкой и врезалось в колонну. Водитель отметил, что у Ford Mustang заклинило педаль газа.

У авто повреждена передняя часть Фото: Скриншот

В ДТП в помещении никто не пострадал, однако авто получило существенные повреждения передней части. У него разбиты решетка радиатора, фары, капот и передний бампер, поэтому ожидается серьезный ремонт.

Ford Mustang Mach I оснащен 7,0-литровым V8 Фото: Mecum

Примечательно, что относительно недавно спорткар Ford Mustang Mach I прошел реставрацию. Это редкая заряженная версия Cobra Jet с 7,0-литровым V8, который на бумаге развивает 335 л. с., а в реальности — примерно 400 сил (мощность занизили, так как в США в 70-х от нее зависела стоимость страховки). Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить более 200 км/ч.

Между прочим, на этом же аукционе за $9,8 миллиона продали культовый суперкар Ferrari F50 1995 года в новом состоянии.

