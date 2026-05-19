Колекційний Ford Mustang 70-х потрапив у ДТП просто під час продажу на аукціоні (відео)

Курйозною ДТП відзначився аукціон ретроавто Mecum у США. Один із лотів розбили просто в залі під час торгів.

У ДТП постраждало колекційне купе Ford Mustang 1970 року, яке тепер потребує ремонту. Про це повідомляє сайт Autoevoultion.

Інцидент мав місце під час масштабного аукціону Mecum в Індіанаполісі. Вінтажний Ford Mustang Mach I якраз виїжджав на демонстраційний стенд у залі, де автомобілі стоять під час торгів.

Важливо

Утікав від поліції та влаштував крупну ДТП: у Києві затримали водія Maserati (відео)

Свідки повідомляють, що авто різко набрало швидкість із пробуксовкою та врізалося в колону. Водій зазначив, що у Ford Mustang заклинило педаль газу.

В авто пошкоджена передня частина Фото: Скріншот

У ДТП в приміщенні ніхто не постраждав, проте авто отримало суттєві пошкодження передньої частини. У нього розбиті решітка радіатора, фари, капот та передній бампер, тому очікується серйозний ремонт.

Відео дня

Ford Mustang Mach I оснащений 7,0-літровим V8 Фото: Mecum

Примітно, що відносно недавно спорткар Ford Mustang Mach I пройшов реставрацію. Це рідкісна заряджена версія Cobra Jet із 7,0-літровим V8, який на папері розвиває 335 к. с., а в реальності — приблизно 400 сил (потужність занизили, бо у США в 70-х від неї залежала вартість страхування). Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути понад 200 км/год.

Між іншим, на цьому ж аукціоні за $9,8 мільйона продали культовий суперкар Ferrari F50 1995 року в новому стані.

Також Фокус писав, що іншу версію Ford Mustang 1970 року повертають у виробництво.