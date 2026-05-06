Утікав від поліції та влаштував крупну ДТП: у Києві затримали водія Maserati (відео)

Серйозна ДТП у Києві мала місце сьогодні, 6 травня. Спричинив її водій Maserati, який відмовився від тесту на алкоголь та намагався утекти від поліції.

ДТП сталася у Печерському районі столиці поблизу Ботанічного саду імені М. Гришка. Подробиці інциденту та відео з нагрудних камер правоохоронців оприлюднила на своїй сторінці у Facebook Патрульна поліція Києва.

Повідомляється, що інспектори поліції під час патрулювання виявили Maserati Ghibli, який зупинився просто посеред дороги. У водія під час спілкування виявили ознаки сп’яніння, проте він відмовився від тесту на алкоголь та під час складання адмінпротоколу вирішив утекти від поліції.

Під час погоні водій Maserati не справився з керуванням та врізався у три припарковані автомобілі. Унаслідок зіткнення постраждав водій Kia і його довелося ушпиталити.

Відео із наслідками аварії опублікували в пабліку "Київ Оперативний". Автомобілі серйозно пошкоджені, що свідчить про чималу силу удару.

В аварії пошкоджені чотири автомобіля Фото: Національна поліція

Поліція затримала водія Maserati Ghibli на місці ДТП та оформила протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

