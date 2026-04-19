Зелене пекло: досвідчений гонщик загинув у масштабній аварії на перегонах у Німеччині (відео)

Серйозна аварія сталася під час перегонів на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Зіткнулися одразу сім авто, а один із гонщиків загинув.

Аварія на Нюрбругрингу мала місце 18 квітня під час перегонів ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Про це повідомляє сайт Motorsport.

ДТП сталася на 25-й хвилині чотиригодинних перегонів. В одному з поворотів Нюрбургрингу зіштовхнулися авто, а потім у них на великій швидкості врізалися ще кілька машин.

Загалом зіткнулися сім автомобілів – три Porsche, два BMW, Toyota та Aston Martin. Усі сім гонщиків отримали травми та були госпіталізовані. Пізніше у лікарні помер досвідчений 66-річний пілот BMW 325i з Фінляндії Юха Міеттінен.

Після трагедії перегони на Нюрбургрингу зупинили та вирішили не продовжувати, а недільну гонку почали з хвилини мовчання.

Відео дня

В аварії загинув фінський гонщик Юха Міеттінен Фото: The Guardian

Аварія шокувала чотириразового чемпіона "Формули-1" Макса Ферстаппена, який також брав участь у цих змаганнях (наразі "Формула-1" на паузі через війну в Ірані).

"Шокований тим, що сталося сьогодні… Мотоспорт – це те, що ми всі любимо, але в такі часи він нагадує нам про те, наскільки небезпечним він може бути. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Юхи", — завявив Ферстаппен.

Важливо

Нюрбургринг – найнебезпечніший автодром в історії

Німецький Нюрбургринг вважається одним із найскладніших автодромів у світі. Його коло завдовжки 20,8 км має 154 повороти та чималий перепад висот. Усього з 1928 року на треку загинули понад 70 осіб – більше, ніж на будь-якій іншій гоночній трасі.

Через складність, велику кількість рослинності, нестабільні погодні умови та численні аварії за Нюрбургрингом закріпилося прізвисько Зелене пекло – саме так його назвав триразовий чемпіон "Формули-1" сер Джекі Стюарт.

