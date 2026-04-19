Зеленый ад: опытный гонщик погиб в масштабной аварии на гонке в Германии (видео)

Серьезная авария произошла во время гонки на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Столкнулись сразу семь авто, а один из гонщиков погиб.

Авария на Нюрбругринге имела место 18 апреля во время гонки ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Об этом сообщает сайт Motorsport.

ДТП произошло на 25-й минуте четырехчасовой гонки. В одном из поворотов Нюрбургринга столкнулись авто, а затем в них на большой скорости врезались еще несколько машин.

Всего столкнулись семь автомобилей — три Porsche, два BMW, Toyota и Aston Martin. Все семь гонщиков получили травмы и были госпитализированы. Позже в больнице скончался опытный 66-летний пилот BMW 325i из Финляндии Юха Миеттинен.

После трагедии гонку на Нюрбургринге остановили и решили не продолжать, а воскресную гонку начали с минуты молчания.

В аварии погиб финский гонщик Юха Миеттинен Фото: The Guardian

Авария шокировала четырехкратного чемпиона "Формулы-1" Макса Ферстаппена, который также участвовал в этих соревнованиях (сейчас "Формула-1" на паузе из-за войны в Иране).

"Шокирован тем, что произошло сегодня... Мотоспорт — это то, что мы все любим, но в такие времена он напоминает нам о том, насколько опасным он может быть. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Юхи", — заявил Ферстаппен.

Нюрбургринг — самый опасный автодром в истории

Немецкий Нюрбургринг считается одним из самых сложных автодромов в мире. Его круг длиной 20,8 км имеет 154 поворота и немалый перепад высот. Всего с 1928 года на треке погибли более 70 человек — больше, чем на любой другой гоночной трассе.

Из-за сложности, большого количества растительности, нестабильных погодных условий и многочисленных аварий за Нюрбургрингом закрепилось прозвище Зеленый ад — именно так его назвал трехкратный чемпион "Формулы-1" сэр Джеки Стюарт.

