Завидная живучесть: поврежденное в результате обстрела Киева авто завелось и поехало (видео)

Автомобиль Ford пережил российский обстрел. Седан получил серьезные повреждения, однако способен передвигаться самостоятельно.

Седан Ford Mondeo/Fusion пострадал во время атаки на Киев, но завелся и поехал. Видео с автомобилем опубликовало "Суспільне".

У Ford повреждены лобовое стекло и кузовные панели. Автомобиль требует ремонта, однако его двигатель заводится и он способен самостоятельно ездить.

Владелица авто Алина рассказала, что в результате российского обстрела в ее квартире на третьем этаже выбиты окна, повреждены балкон и кухня. К счастью, все живы и здоровы, ведь киевляне успели выбежать в коридор и их спасло правило двух стен.

После этого семья забрала кошку и спустилась в укрытие. Повреждения получило еще одно семейное авто, припаркованное во дворе дома.

Российский обстрел Киева — уничтожены десятки автомобилей, погибли сотрудники автосалонов

В результате удара ВС РФ по Киеву 16 апреля также существенно пострадал ряд автосалонов в Оболонском районе. В частности, серьезным разрушениям подвергся дилерский центр, который продает Mercedes-Benz, Kia, Ducati и Chery.

Погибли двое охранников автосалона — 60-летние Юрий и Сергей. На паркинге огонь уничтожил около 60 автомобилей.

Кроме того, из-за повреждений до понедельника не будут работать автосалон и сервисная станция Mazda на Почайне. Автосалоны Toyota и Winner Automotive также пострадали, но меньше, поэтому уже смогли возобновить свою работу.

