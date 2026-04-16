Обстрел Киева: на Оболони сгорело 60 авто, на Подоле стекло травмировало людей, — СМИ (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев ракетами и дронами, и под один из ударов попал автосалон в Оболонском районе, рассказало медиа. Российский удар унес жизни двух охранников, на площадке выгорели машины. Кадры из Подольского района показывают чуть ли не целую улицу разбитых домов, жители которых получили резаные раны от осколков стекла. Какие повреждения в Киеве в результате комбинированного удара РФ?

В Оболонском районе Киева эпицентр удара ВС РФ пришелся на парковку возле автосалона, говорится в репортаже "Киев24". На территории находилось двое охранников — 60-летние Юрий и Сергей, которые как раз начали ночное дежурство: мужчины погибли в результате российского обстрела. Между тем в Подольском районе столицы, как рассказала в эфире телеканала представитель КГГА Татьяна Мостепан, погибла женщина и 12-летний ребенок. На видео с места удара РФ — улица на Подоле, засыпанная обломками строительных конструкции и деревьев, и парковка с шеренгой почерневших автомобилей.

В репортаже приводятся показания работников автосалона на Оболони, которые рассказали детали трагического события. Выяснилось, что попадание произошло в половине второго ночи, а за час до этого Юрий и Сергей начали дежурство. Эпицентр удара пришелся неподалеку от автосалона: огонь охватил территорию и сгорело 60 машин, у части — выбило стекло, повредило кабины. Кроме того, есть разрушения в помещении автосалона и АЗС, повреждённых обломками ракеты, слышно на видео.

"Во многих машинах еще [выбило] стекла, также есть значительные повреждения в самих помещениях. Но самое важное — это человеческая жизнь и, к сожалению, на этой локации известно о двух погибших людях", — говорится в репортаже.

Другие кадры сняты в Подольском районе Киева. По словам местных жительниц, с которыми пообщались медиа, в результате взрыва осколки стекла серьезно травмировали людей — порезало лицо и ноги. Раненых отправили в больницу. На месте удара РФ — разрушенные дома, в которых разбиты окна, стены и мебель. По словам киевлянок, есть квартиры, в которых "жить невозможно".

Татьяна Мостепан тем временем уточнила, что из-под завалов вытащили женщину с ребенком — они в тяжелом состоянии, находятся в больнице. Текущие данные о количестве пострадавших — 58 человек, но численность может быть больше, поскольку люди самостоятельно обращаются в медицинские учреждения.

Обстрел Украины — что произошло в Киеве 16 апреля

Фокус публиковал первую информацию об обстреле Украины в ночь на 16 апреля и об ударе РФ по Киеву. Сообщения о взрывах в столице и также в Днепре появились в сети около 2-4 часов. Городской голова Виталий Кличко подтвердил, что от российского удара погибла 12-летняя девочка: произошло попадание "Шахеда" в квартиру на шестом этаже 16-этажки. Среди пострадавших — четверо врачей, которые прибыли на место взрывов, добавил чиновник.

Отметим, утром информацию о событиях в Киевской области уточнили в Киевской ОГА. Выяснилось, что под российский обстрел попала Белая Церковь и Бровары. В районах повреждены несколько частных домов, предприятие, склады и машины, рассказали чиновники.

Напоминаем, Одесская ОГА и спасатели рассказали о последствиях массированного ракетно-дронового удара РФ по Одессе.