Киев, Белая Церковь, Бровары: РФ повредила дома и предприятия в столице и области, — власти

В ночь на 16 марта под ударом дронов и ракет Вооруженных сил Российской Федерации оказалось два района Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. Над областью работали средства противовоздушной обороны, но же разрушения. Тем временем в Киеве — пятеро погибших и 58 раненых. Какие последствия ночного комбинированного удара ВС РФ и какие средства поражения били по столичному региону?

Киевская область попала под массированную атаку ВС РФ, пострадала Белая Церковь и Бровары, говорится в сообщении чиновника в Telegram-канале. Регион страдал от ударов российских дронов и ракет: в итоге есть разрушения частных домов, автомобилей, предприятий и хозяйственных построек. Согласно данным Калашника, над областью работали средства ПВО, есть сбитые цели. О количестве и видах уничтоженных средств поражения РФ информации нет.

В заметке главы Киевской ОГА указано, что в Белой Церкви обломки средств поражения повредили частные дома и местное предприятие. В Броварском районе — разрушение четырех домов в частном секторе, вспомогательных сооружений и автомобилей. Калашник заверил, что всем пострадавшим окажут помощь, в то время как на местах ударов работают соответствующие службы.

О ситуации в Киеве после ночного удара РФ рассказала пресс-секретарь МВА. По ее словам, согласно обновленным данным, в столице получили ранения 58 человек. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице пострадали пять районов: Подольский (попадание по многоэтажке), Оболонский (офисное здание, выгорели 60 автомобилей, погибли двое охранников), Днепровский (обломки ракеты), Деснянский (пожар из-за обломков ракеты), Шевченковский (падение обломков). Между тем на странице Facebook ГСЧС указано, что по состоянию на 10 ч спасатели потушили все пожары на данный момент они разбирают завалы на двух локациях и оказывают помощь пострадавшим. Согласно данным ведомства, психологическую помощь оказали 30 жителям столицы.

Обстрел Украины — детали атаки на Киевский регион 16 апреля

Во время ночного удара РФ с 15 на 16 апреля на Киев и Киевскую область летело большинство 19 баллистических ракет "Искандер-М", которые стартовали из Брянской области, свидетельствует инфографика мониторингового канала на основе данных Воздушных сил. Еще одна точка, которая оказалась под усиленным ударом, — Белая Церковь, к которой направлялось несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". При этом столицу атаковали с севера и преимущественно с востока, а Белую Церковь — с юга и востока, показывает инфографика.

Обстрел Украины — как летели дроны и ракеты на Киевщину 16 апреля Фото: ППО Радар / Telegram

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины, от которого пострадал Киев, Киевская область, а также Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье, Черкассы. Воздушные силы сообщили, что россияне применили 659 дронов разных типов и 44 ракеты разных типов. В итоге большинство воздушных целей удалось сбить: 636 из 659 БпЛА, 19 из 20 Х-101, 4 из 5 крылатых ракет "Искандер-К", 8 из 19 баллистических ракет "Искандер-М". Эффективность ППО — 95%.

Напоминаем, Одесская ОГА рассказали о последствиях удара РФ по Одессе, в результате которого погибли девять человек.