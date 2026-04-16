РФ массированно обстреляла Украину: много погибших в Киеве, Одессе и Днепре (фото)

В ночь на 16 апреля Украина подверглась очередному массовому ракетно-дроновому обстрелу со стороны ВС РФ. Под ударом были Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

По состоянию на утро известно о нескольких погибших, а также пострадавших. Информация постоянно обновляется, и количество потерпевших и жертв постоянно меняется.

По данным Воздушных Сил ВСУ, ВС РФ осуществили две волны ракетно-дроновых атак, запустив 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 БпЛА (Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие).

Украинские военные сбили или подавили 31 ракету и 636 дронов разных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов в 26 локациях, еще на 25 — падение обломков.

Обстрел Киева 16 апреля

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве в результате атаки погибли пять жителей, в том числе ребенок, еще 21 человек травмирован.

Відео дня

Разрушения зафиксированы в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Два человека погибли на Оболони, где горели авто, повреждены склад, шиномонтаж и здание магазина.

Среди шести пострадавших там же – четыре сотрудника "скорой" и два полицейских, которые прибыли на место прилета.

Еще двое погибших, в том числе 12-летний мальчик – в Подольском районе, где произошло попадание на открытой территории, в результате чего произошло разрушение фасадов жилых домов. Под завалами одного из них выявили два тела. Еще три человека получили резанные раны из-за осколков стекла.

Есть разрушение фасада двух гостиниц и близлежащих домов. Два человека получили ранения. Кроме того, задокументированы попадания перед жилыми домами, из-за чего разрушены фасады, а в некоторых из домов заблокированы двери. Спасатели обнаружили троих пострадавших.

Также разрушен одноэтажный жилой дом, из-под завалов которого достали двух людей, в том числе ребенка.

Зафиксировано попадание и в шестой этаж 16-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших. 10 человек эвакуированы на свежий воздух.

В Деснянском районе — пожар в двухэтажном доме, без пострадавших, а в Шевченковском районе — попадание на детской площадке и возле жилого дома. О пострадавших не сообщается.

В 7:06 утра мэр Киева Виталий Кличко написал, что дрон, летевший на низкой высоте, буквально врезался в 18-этажный дом. На место поехали все экстренные службы.

Градоначальник также уточнил, что пострадали 45 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям). Утром атака на столицу продолжается.

ГСЧС обновили данные о пострадавших. Сейчас уже известно о 48 раненых.

Фотограф Константин Либеров опубликовал утром видео, на котором над утренним Киевом виден густой черный дым после атак.

Одесса под ударом: что известно

Одесса этой ночью пережила несколько ракетно-дроновых атак. По состоянию на утро известно о шести погибших, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Позже количество жертв выросло до семи.

Еще 12 человек получили ранения, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Также зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района. Коммунальные службы с ночи работают на местах по ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб.

В Одесской ОВА констатируют, что в городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. Минимум трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекления, получил повреждения общежитие и близлежащие здания.

В результате обстрелов на отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары.

Атака на Днепр: есть погибшие

К сожалению, не обошлось без жертв и в Днепре, который в последние несколько дней подвергается постоянным массовым атакам. Этой ночью в результате прилетов погибли два человека, еще 14 получили ранения и госпитализированы. Пятеро раненых — в тяжелом состоянии, написал утром глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы.

Позже он дополнил информацию, рассказав, что количество пострадавших выросло до 30.

Паблик "Днепр Оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщает, что в район плотной городской застройки прилетело две ракеты.

Кроме Днепра, есть погибшие и в области. В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка к дому. Пострадала 14-летняя девочка, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. На Никопольщине россияне попали по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общинам. Горели частный дом и не эксплуатируемое здание. Повреждены многоэтажки, авто. Погиб 37-летний мужчина. Три человека получили ранения, из них двое мужчин по 28 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вчера вечером в городе результате атаки было повреждено учебное заведение, а также пострадали двое детей – полуторагодовалый и трехлетний мальчики и 38-летняя женщина.

Ситуация в Харькове 16 апреля

После полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два вражеских БПЛА ударили по городу. Один из них атаковал Слободской район города, другой — Индустриальный, упав возле жилых домов.

В Немышлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов, перебит газопровод. Пострадали два человека: 66-летний мужчина и 77-летняя женщина, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Утром, в 6:25, Терехов написал о попадании вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. На месте удара загорелся частный дом, есть пострадавшие.

