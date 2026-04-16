"Перебит газопровод": ВС РФ атаковали Харьков "Шахедами", последствия удара (видео)

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли удар "Шахедами" по нескольким районам Харькова. Один из дронов взорвался во дворе жилой многоэтажки.

Припаркованные рядом автомобили загорелись, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксирован "прилет" во дворе возле многоэтажного дома. Вспыхнули гражданские автомобили", — написал Синегубов.

Он уточнил, что другой "Шахед" ударил по Немышлянскому району Харькова.

"В результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", — отметил Синегубов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что в Немышлянском районе российский дрон упал на дорогу.

"В Немшлянском районе, в результате падения вражеского дрона на дорогу, повреждены несколько частных домов, перебит газопровод", — подчеркнул Терехов.

В то же время в местных телеграмм-каналах обнародовали видео "прилета" ударных БПЛА по городу.

Напомним, утром 15 апреля ВС РФ атаковали Запорожье.

Фокус также писал о том, что россияне сбросили ФАБ-1500 на центр Славянска.