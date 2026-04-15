ВС РФ атаковали Запорожье: разрушены остановка, автостоянка, здания, есть погибшие (фото, видео)
Утром 15 апреля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены остановка общественного транспорта, автостоянка и близлежащие жилые дома.
Погибла 74-летняя женщина, которая находилась во время атаки в киоске на остановке, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск", — написал Федоров.
Он уточнил, что пожары, которые возникали на местах атак, уже ликвидированы.
В то же время Федоров обнародовал видео пожара на автостоянке и последствия удара по остановке общественного транспорта.
На момент публикации материала для Запорожской области сохранялась угроза применения управляемых авиационных бомб.
