ВС РФ атаковали Запорожье: разрушены остановка, автостоянка, здания, есть погибшие (фото, видео)

Утром 15 апреля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены остановка общественного транспорта, автостоянка и близлежащие жилые дома.

Погибла 74-летняя женщина, которая находилась во время атаки в киоске на остановке, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск", — написал Федоров.

Он уточнил, что пожары, которые возникали на местах атак, уже ликвидированы.

В то же время Федоров обнародовал видео пожара на автостоянке и последствия удара по остановке общественного транспорта.

На момент публикации материала для Запорожской области сохранялась угроза применения управляемых авиационных бомб.

Фокус также писал о том, что в ночь после Пасхи РФ атаковала Черниговскую область, в результате чего без света остались 12 тысяч абонентов.